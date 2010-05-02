به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سلسله سخنرانی‌های گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در فصل بهار است.

دیویدسون یکی از معروفترین فیلسوفان نیمه دوم قرن بیستم قلمداد می شود. اندیشه‌های وی از دهه 1960 به بعد مطرح شد و تأثیری شگرف در بین نظریه پردازان معنا ، فیلسوفان اخلاق و معرفت شناسان داشته است.

در این نشست آقای مرتضی صداقت از پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادین به بررسی آرای این فیلسوف درباب معناداری معنا می‌پردازد.

این نشست ساعت 16:30 روز چهارشنبه 15 اردیبهشت در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به آدرس: تهران، خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچۀ آراکلیان، شماره 4 برگزار می‌شود.

حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.