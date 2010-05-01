به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران امروز شنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شورای عالی استانها و دانشگاه پیام نور با بیان اینکه اگر توان علمی اعضای شوراها ارتقا یابد به طور قطع در آبادانی شهر و روستا اثربخش خواهد بود، گفت: سعی می شود با انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه پیام نور سطح معلومات، دانش و بینش اعضای شوراها ارتقا یابد تا شوراها نیز بتوانند از نظر آموزشی به رشد مطلوبی دست پیدا کنند.

رئیس شورای عالی استانها و رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اهداف این تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه جهت ارتقای سطح تحصیلی اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شوراها طبق ضوابط دانشگاه، همکاری در رفع مشکلات مراکز و واحدهای استانی دانشگاه توسط شوراها و انجام همکاری های آموزشی و پژوهشی مشترک بر اساس سرفصلهای مورد نیاز شورا منعقد شده است.

وی با تأکید بر اینکه اگر شوراها در کنار دانشگاهها و مراکز علمی قرار بگیرند، نتیجه مطلوب آن به خود مردم بر می گردد، افزود: با امضای این تفاهم نامه اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز شورا در دو دوره مقدماتی و پیشرفته توسط اساتید بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه در نظر گرفته می شود.

همچنین بر اساس این تفاهم نامه شوراها نیز در حمایت از برنامه های عمرانی، فرهنگی، آموزشی دانشگاه، همکاری در تقویت و بهبود کیفیت و تأمین امکانات مراکز و واحدهای دانشگاهی، ایجاد زمینه لازم به منظور امکانات فرهنگی آموزشی و پژوهشی برای دانشگاهیان، حمایت از پایان نامه های دانشجویی در موضوعات مرتبط، حمایت از طرح های پژوهشی فعالیت خواهند کرد.

به گزارش مهر، اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت چهار سال و قابل تمدید است.