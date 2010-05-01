هاشم بیک‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: بازی در بوشهر آنهم مقابل تیم خوب شاهین برای ما قطعا آسان نخواهد بود. تیم شاهین با هدایت محمود یاوری که از مربیان باتجربه و کاربلد فوتبال ایران است این روزها برای بقا در لیگ برتر تلاش می کند و قطعا برای پیروزی و کسب امتیاز در دیدار خانگی مقابل ما صف آرایی خواهد کرد.

وی بازی در خانه و حمایت تماشاگران را از عوامل برتری روحی تیم شاهین در بازی عصر یکشنبه برابر استقلال خواند و گفت: مطمئن باشید استقلال با تمام توان خود به بوشهر خواهد رفت و حریف دست و پا بسته‌ای برای شاهین نخواهد بود.

هافبک تیم فوتبال استقلال در خصوص شرایط این تیم پیش از دیدار با شاهین بوشهر گفت: ما پس از بازگشت از امارات فقط توانستیم دو جلسه تمرین کنیم که بیشتر برای رفع خستگی بود. با این وجود بازیکنان استقلال هم قسم شده‌اند تا دیدار مقابل شاهین را به سود خود تمام کرده و شانس تیم را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بیشتر کنند.

بیک‌زاده در خاتمه تصریح کرد: مطمئنا پیروزی در دیدارهای آتی لیگ برتر می تواند انگیزه‌های ما را برای دیدار مقابل الشباب عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا دوچندان کند و ما با توجه به این موضوع برای پیروزی در دیدار برابر شاهین بوشهر و پیکان قزوین آماده می شویم.