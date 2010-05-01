حسین شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان تعداد عشایر ییلاقی با سواد استان همدان را چهار هزار و 622 نفر ذکر کرد و گفت: در این خصوص استان همدان رتبه 22 کشور را دارد.

شرفی تعداد عشایر باسواد قشلاقی استان همدان را نیز تنها 903 نفر ذکر کرد و گفت: در این زمینه نیز متأسفانه رتبه 27 کشور را داریم.

وی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد دانش آموزان عشایر در دست نیست افزود: : باید در این زمینه آموزش و پرورش ونهضت سواد آموزی برنامه های گسترده ای را انجام شود.

مدیر امور عشایر استان همدان جمعیت عشایر کوچنده و نیمه کوچنده استان همدان را 11 هزار و 500 نفر اعلام کرد و گفت: کوچ عشایر به استان همدان آغاز شده است و نیم میلیون راس دام سبک وارد شهرستان ملایر شده اند.

شرفی با اشاره به تدابیر ویژه برای جلوگیری از بیماری تب برفکی، اظهار داشت: آگاه سازی عشایر و آشنا نمودن آنها با نشانه های بیماری تب برفکی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه گشت هایی ویژه با همکاری منابع طبیعی استان همدان وظیفه سرگشی به دام های عشایر ار عهده دار شده اند، افزود: این بازرسان در صورت مشاهده مورد مشکوک مراتب را برای واکسیناسیون سریعتر دام ها گزارش می کنند.