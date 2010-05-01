به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی ظهر شنبه در جریان سفر به بخش فیروزآباد از توابع شهرستان کرمانشاه درجلسه ای که به منظور رسیدگی به مشکلات و مسائل این بخش که منطقه ای محروم و کمتر توسعه یافته است حضور یافت،و از نزیک به با مشکلات این منطقه آشنا شد.

هاشمی در این جلسه با تاکید برحل مشکلات مناطق محروم استان به مدیران متذکر شد: باید تمام توان و کوشش خود را در رفع مشکلات و مسائل مناطق محروم استان بکار گیرید و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نکنید.

وی با اشاره به مشکلات منطقه فیروزآباد کرمانشاه خاطر نشان کرد: مردم این منطقه همواره حمایت و پشتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان داده اند بنابراین وظیفه مدیران و مسولین استان است که در خدمت رسانی گسترده تر و بیشتر به آنان دو چندان تلاش کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به همکاری و هماهنگی خوب بین نمایندگان و مسولین استان در راستای حل مشکلات و رسیدن به توسعه و عمران، از قرار گرفتن اجرای هفت سد در بودجه امسال استان خبر داد و گفت: خوشبختانه با تشریک مساعی و همدلی مطلوب بین نمایندگان و مدیریت اجرایی استان تصمیمات مهمی اتخاذ شده که قرار گرفتن اجرای هفت سد در بودجه امسال نمونه ای از این همکاری و وحدت است.

احداث هفت سد در بودجه سال جاری استان کرمانشاه دیده شده است

وی با بیان اینکه اجرای این سدها منجر به یک انقلاب در سد سازی خواهد شد ‘از اقدامات انجام شده برای مطالعة سد بیستون نیز خبر داد و اظهار داشت: این سد هم اکنون در دست مطالعه است که اجرای آن در سال آینده زمینه ساز تحول، آبادانی و شکوفایی در منطقه فیروز آباد کرمانشاه خواهد بود.

وی افزود: با اجرای این سد صنایع تبدیلی و زیر بخش کشاورزی شکل خواهد گرفت که از هم اکنون دستگاه های ذیربط باید پیگیر معرفی استعدادهای منطقه به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و توسعة آن باشند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نامگذاری امسالتحت عنوان همت مضاعف و کار مضاعف تصریح کرد: حل مشکلات نیازمند پیگیری، جدیت و تلاش گسترده است و مردم با شعور و دانش بالای خود خادمین را همواره تشخیص و در تصمیم گیری های خود یاری می دهند.

هاشمی با اشاره به فراهم ساختن بسترهای لازم در دولت نهم و دهم برای خدمت رسانی به مردم گفت: در دولت نهم و دهم اقدامات خوبی نظیر اجرای طرح مسکن مهر و بنگاه های اقتصادی زودبازده صورت گرفته که از پرتو این کارها مسکن و اشتغال برای مردم فراهم خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه دولت دهم به دنبال توزیع ثروت و عدالت در جامعه است به استعدادها و پتانسیل های خوب منطقه فیروز آباد اشاره کرد و گفت: این منطقه در زمینه کشاورزی و توسعه صنعتی دارای ظرفیت های مناسبی است که توجه و برنامه ریزی در جهت بالقوه ساختن آنها زمینه ساز توسعة بخش وسیعی از شهرستان کرمانشاه خواهد بود.

وی اظهار داشت: خوشبختانه آب رسانی به بخشی از روستاهای جلاوندو عثمانوند که سالیان گذشته اجرای آن انجام نشده بود هم اکنون با اقدامات و تلاش بسیار خوبی در حال انجام است که مشکل 43 روستای این منطقه در این ارتباط حل خواهد شد.

در ادامه این مراسم محمدکرمی راد و جهانبخش امینی نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس، سرپرست فرمانداری و بخشدار فیروزآباد به بیان مشکلات این بخش پرداختند.

در این جلسه مشکلات بخش فیروزآباد کرمانشاه در زمینه های آب رسانی، انتقال برق، گاز، شبکه های صدا و سیما، کشاورزی، صنعت، مسکن مهر، مخابرات، راه روستایی، و حمل و نقل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد که دستگاه های ذیربط هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکلات موجود این بخش نهایت تلاش و کوشش خود را به کار گیرند.