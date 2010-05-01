به گزارش خبرگزاری مهر، جاسبی در این پیام آورده است: تعلیم و تعلم از مواهب الهی به پیامبران و امامان برای رهایی بشریت از گمراهی و یافتن راه هدایت و رستگاری است و 12 اردیبهشت ماه، سالگرد شهادت علامه شهید دکتر مرتضی مطهری، اندیشمند برجسته جهان اسلام و از معماران بنای فکری نظام اسلامی، فرصت مناسبی برای تجلیل و تکریم از خدمات تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت است.



در این پیام آمده است: دانایی، آگاهی و ارتقای سطح بینش و دانش، اساس تعالی و پیشرفت شخصیت والای انسانی را تشکیل می‌دهد و این مسئولیت بر عهده معلمین دلسوز و اساتید مبرز است و هیچ فردی به انـدازه معلـم و استاد، نقش سازنده و موثری در تنویر افکـار عمومی و ارتقای نیروی انسانی در جامعه ندارد.



رئیس دانشگاه آزاد در این پیام تأکید کرد: بزرگداشت روز معلم و تجلیل از مقام شامخ استاد را در حالی برگزار می‌کنیم که امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال "همت مضاعف و کار مضاعف" نامگذاری شده است و جامعه دانشگاهی، اعم از اساتید مبرز، دانشجویان و کارکنان پرتلاش، باید به عنوان طلیعه ‌داران عرصه عزم و اراده و کار و تلاش بستر مناسبی برای تحقق این امر مهم و ارتقای بهره وری و حرکت در جهت توسعه و پیشرفت کشور بر مبنای اهداف سند چشم انداز 20 ساله، فراهم کنند تا فرهنگ بهره وری در دانشگاه ها نهادینه شود.