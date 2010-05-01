سه زیر گذر در خیابان های همدان احداث می شود

محمد رضا الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: احداث سه زیرگذر چهارراه پژوهش، بابک و میدان رسالت از اولویت های کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان در سال 89 است.

الیاسی با تاکید بر اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام و رفع ترافیک ضرورتی انکار ناپذیر است، افزود: مدیریت شهری باید به شکل یک پارچه صورت گیرد تا از موازی کاری ها جلوگیری شود.

وی تکمیل تقاطع غیرهمسطح فرهنگیان را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: احداث پارکینگ های طبقاتی در راستای کاهش بار ترافیکی شهر همدان نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان روشن شدن جایگاه قانونی شواری شهر در بین مدیران را حائز اهمیت دانست و افزود: طبق قانون همه ی مشکلات اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی، عمرانی ، رفاهی و خدمات شهری و مردمی به شورای شهر مربوط است که در این خصوص تعدادی از مدیران ادارات و شرکت های خدمات رسانی هماهنگی لازم با شورای شهر را ندارند.