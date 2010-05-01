به گزارش خبرنگار مهر، مجید الیاسی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد ساری از میان 13 دانشجوی منتخب دوره دکتری سراسر کشور به عنوان دانشجوی برتر معرفی شد.

الیاسی متولد 1356 دانش آموخته مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره دکتری در رشته مکانیک ساخت و تولید از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشد که از سال ۸۳ تدریس خود را در دانشگاه آزاد اسلامی ساری آغاز و از سال ۱۳۸۵ به عنوان عضو هیات علمی این دانشگاه مشغول فعالیت است

این مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تاکنون قریب 30 مقاله در مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی ارائه نموده است .

کسب رتبه اول در مسابقات ترجمه قرآن و تواشیح قرآن از دانشگاه های مازندران، کسب رتبه دوم در مسابقات ترجمه قرآن در سراسر کشور از دیگر موفقیتهای این دانشجوی نمونه کشور است .