به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره حکمت مطهر و چهارمین دوره اهدای جایزه مطهر که صبح امروز شنبه در سالن ابن سینای دانشگاه تهران برگزار شد ضمن ابراز ارادت به خانواده استاد شهید مرتضی مطهری اظهار داشت: شهید مطهری جزو معدود اندیشمندانی است که بدون حاشیه همه نیازها، مخاطرات و گره‌های انسان را در مسیر کمال و تعالی بخش ارایه کرده است.

وی استاد مطهری را یک مصلح بزرگ و یک اصلاح گر جاویدان دانست و افزود: از مهمترین ویژگی‌های شهید مطهری نوع نگاه ایشان به انسان است یعنی همان چیزی که بشر از ابتدا تا به امروز به آن نیازمند است و امروز بیش از همه تاریخ به آن محتاج است.

احمدی نژاد با بیان اینکه اگر ظرفیتها و جایگاه حقیقی انسان شناخته شود دیگر جایی برای مطرح کردن سایر بحثها باقی نخواهد ماند، گفت: موضوع آفرینش ،انسان است همه مسایل حول محور انسان می‌چرخد. اگر انسان را از خلقت بر داریم دیگر چیزی باقی نخواهد ماند و هر کسی که می‌خواهد راه حل و طرحی ارایه بدهد باید اول نظر خود را راجع به انسان مطرح کند.

رئیس جمهور با طرح این سئوالات که انسان چیست؟ چه کاره است؟ چرا خلق شده؟ ماموریتش چیست؟ نقطه اوجش کدام است؟ و مسیر کمالی‌اش به چه سمتی است؟ عنوان کرد: اینها همه سئوالاتی است که شهید مطهری به خوبی به آنها پاسخ داد. شهید مطهری معتقد است که انسان خلیفه الله است و در جایی دیگر گفته‌اند که "انسان ظرفیت آن را دارد و می‌تواند و باید که به خلیفه اللهی برسد" و در جایی دیگر ایشان می‌گویند "خلیفه الله یعنی کسی که همه کارهایی که خدا انجام می‌دهد را او هم بتواند انجام بدهد" اما خدا بی واسطه کارها را انجام می‌دهد ولی انسان با واسطه.

وی با اشاره به اینکه وقتی آدم به مرحله خلیفه اللهی رسید همه ملائک به او سجده کردند زیرا در وجود او تجلی خدا را دیدند، گفت: انسان می‌تواند به جایی برسد که آیینه تمام نمای خود خدا باشد. تجلی همه اسماء‌ الهی باشد چرا که خدا همه اسما را به انسان تعلیم کرد و از آن چیزی کم نگذاشت.

احمدی نژاد با بیان اینکه قله‌ای که در اندیشه الهی برای انسان تصور و ترسیم شده خلیفه اللهی است، گفت: این همان مرز اندیشه الهی با اندیشه مادی است زیرا غربی ها می‌گفتند انسان حیوان ناطق است و در تمام مکاتب عادی تعریفی که از انسان شده پایه‌اش این است که او یک حیوان است البته این درست است ولی ناقص. چون نقطه شروع حرکت به کمال از جمله ویژگی‌های حیوانی است. غربی‌ها فقط این را دیدند و محدود شدند و نخواستند این سقف را بشکنند.

وی با اشاره به اینکه خدای متعال خواسته است که انسان از همین نقطه حیوانیت و خاک حرکت کند تا به مقام خلیفه اللهی نایل شود، گفت: خداوند راه را برای همه باز گذاشته است اصلاً همه پیامبران الهی آمدند تا قدر انسان را به انسان باز شناسند.

رئیس جمهور در ادامه بزرگترین اصلح را در جامعه کنار زدن غبار از چهره حقیقی انسان دانست و گفت:‌ متاسفانه امروز اشکال این است که حقیقت انسان فراموش شده است. که به تبع خدا هم فراموش می‌شود. خدایی دیگر باقی نخواهد ماند و ما از کجا می‌خواهیم خدا را بشناسیم؟ جز از دریچه انسان دیگر ظرفیت و راهی برای شناخت خدا وجود ندارد.

به گفته وی انسان کامل انسانی است که تجلی کامل خدا بر روی زمین است.

احمدی نژاد با طرح این سئوال که آیا می‌خواهید خدا را بشناسید؟، گفت: اگر می‌خواهید خدا را بشناسید باید ابتدا انسان کامل را بشناسید. شان انسان این جاست و بزرگترین خیانت به بشر نازل کردن حیوانیت به انسان است. کسی که هزاران نفر را می‌کشد جرمش کمتر از کسی است که قدر انسان را از اعلی علیین تا اسفل السافلین پایین می‌آورد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ویژگی‌های جامعه مهدوی از نگاه شهید مطهری، عنوان کرد: شهید مطهری انتظار را یک اصل قطعی در سعادت بشر و ایجاد انگیزه برای کمال، تلاش و مجاهدت می‌دانند زیرا اگر انتظار نباشد انگیزه‌ای برای حرکت و کمال و زندگی کردن وجود نخواهد داشت.

رئیس جمهور اضافه کرد: اگر کسی امید به فرداهای بهتر را نداشته باشد همین امروز انگیزه‌اش را از دست می‌دهد ولی شهید مطهری جامعه مهدوی را زنده شدن بشر بعد از مرگش می‌داند یعنی احیای مجدد جامعه بشری.

وی در ادامه به دو ویژگی اساسی که شهید مطهری برای جامعه مهدوی ارایه کرده است اشاره کرد و افزود: ویژگی اول توحید و یگانه پرستی است. جامعه مهدوی سرشار از پرستش یگانه است که توحید نام دارد یعنی توحید در اندیشه و عمل و فضای ذهن و دل جامعه پر می‌شود، عقلها کامل می‌گردد، اندیشه‌ها گسترش پیدا می‌کند و همه اعضا و جوارح آحاد مردم پیوسته کلمه طیبه لا الله الا الله و محمد رسول الله را ترنم می‌کنند به طوری که توحید در وجود و عمل تک تک مردم متجلی می‌شود. در حقیقت توحید رکن عالم و رکن حرکت کمالی بشر است.

احمدی نژاد در ادامه عدالت را دومین ویژگی دانست که شهید مطهری آن را برای تحقق جامعه مهدوی لازم می‌داند و افزود: عدالت ستون فقرات جامعه مهدوی است. اصلا‌ً فلسفه بعثت انبیاء حرکت دادن انسان ها و جامه به سمت برپایی عدالت است.

وی تصریح کرد: عدالت یعنی هر کس حق خود را بگیرد و همه استعدادها فرصت شکوفایی پیدا کنند و استعدادی نباشد که فرصتی از او دریغ شود و در جامعه کسی این احساس برایش به وجود بیاید که این فرصت از او سلب شده است.

رئیس جمهور عدالت را بستر و سکوی نخست شکوفایی انسان به شمار آورد و گفت: درست است که همه انبیا آمده‌اند تا بشر را به عدالت دعوت کنند اما نقطه و هدف نهایی جامعه مهدوی تحقق عدالت نیست بلکه نقطه آغاز و سنگ بنای جامعه مهدوی تحقق عدالت است. زیرا تا عدالت نباشد قدر انسان شناخته نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بالاترین ضربه به انسان روا داشتن ظلم، بی‌عدالتی و تبعیض است، عدالت را همچون باران بهاری تشبیه کرد و گفت: وقتی عدالت بیاید جانها را زنده می‌کند و وقتی جانها زنده شد تازه آن وقت است که باید شکوفا شود و ثمر دهد و عدالت پایه است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه قاطع‌ترین احکام و نظریات الهی پیرامون عدالت است، گفت: بالاترین تحقیر انسان اعمال تبعیض و بی عدالتی بر اوست و بالاترین مجاهدت در راه خدا تلاش برای برپایی عدالت است. تلاش برای برپایی عدالت به معنای تلاش برای اعزاز انسان و شخصیت انسان و برداشتن موانع از پیش پای انسان است.

وی در ادامه در بیان اهمیت عدالت گفت: عدالت در نهاد بشر وجود دارد. در فطرت ما قرار دارد و همه انسانهایی که کوچکترین بهره را از عدالت برده‌اند از اجرای عدالت خوشحال می‌شوند زیرا عدالت به ضرر هیچکس نیست حتی به نفع کسی است که در مورد او اجرا می‌شود. ظلم را از او ساقط می‌کند و ظلم عامل سقوط انسان است. هر دو طرف از اجرای عدالت منتفع می‌شوند.

رئیس قوه مجریه بالاترین مانع در برابر به کمال رسیدن انسان را ظلم، تبعیض و بی عدالتی دانست و تصریح کرد: بزرگترین حرکت اصلاحی مقابله و ایستادگی در برابر بی عدالتی، ظلم و تبعیض است و هرچه ظالم بزرگتر باشد ایستادن در برابر او ارزشمندتر است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه اگر در یک جامعه‌ای تبعیض حاکم باشد و صاحب منصبان و صاحب نفوذان و قدرتمندان از مجازات معاف شوند و مصونیت پیدا کنند اما ضعفا به مجازات سپرده شوند آن جامعه قطعاً زائل خواهد شد، گفت: ممکن است یک ملت با اندیشه‌های باطل باقی بماند اما با روا داشتن ظلم باقی نخواهد ماند.

احمدی نژاد بالاترین کار فرهنگی را در جامعه پافشاری بر اجرای عدالت دانست و افزود: کسانی که دلشان برای فرهنگ می‌سوزد و می‌خواهند جوهره حقیقی انسانها شکوفا شود، تقوا، برادری و پاکی در جامعه بیایند، عدالت را اجرا کنند زیرا وقتی که عدالت اجرا شود دلها با هم مهربان می‌گردد و انگیزه و امید ایجاد می‌شود و احساس داشتن پشتیبان در مردم شکل می‌گیرد و استعدادها شکوفا می‌گردد. برای همین است که اجرای عدالت به اندازه انجام هزاران عبادت ارزش دارد. اصلاً بالاترین عبادت است.

رئیس جمهور در ادامه زیاده‌خواهان را مشکل امروز دنیای بشری دانست و با اشاره به ریشه وضعیت نابسامان فعلی گفت: ریشه وضعیت فعلی جز این نیست که عده‌ای خود را برتر می‌دانند و به عدالت تمکین نمی‌کنند. عدالت وقتی جاری شود درهای رحمت، مکنت و ثروت بر ملت باز می‌شود.

اجرای عدالت در جامعه ثروت می‌آورد

وی اضافه کرد: در حقیقت اجرای عدالت ثروت می‌آورد، آرامش، همبستگی ملی و وحدت به ارمغان می‌آورد و پایه‌های جامعه انسانی را مستحکم می‌کند.

رئیس قوه مجریه در ادامه با اشاره به اینکه شیطان ،هم به توحید حساس است و هم به اجرای عدالت زیرا که هر دو اینها نشانه‌های جامعه مهدوی است،‌گفت: شیطان در جامعه مهدوی دیگر جایی ندارد و از موجوداتی که ماموریتش در جامعه مهدوی به پایان می‌رسد شیطان است. شیطان از اسما توحید و عدالت وحشت دارد و همیشه ذهن‌ها را منحرف می‌کند.

وی مهمترین وظیفه برای رسیدن به جامعه مهدوی را پیگیری امر عدالت دانست و گفت: اگر منتظریم و به دنبال تحقق جامه آرمانی و مهدوی هستیم باید بر امر عدالت پافشاری کنیم. ایستادگی در امر عدالت یعنی جرات بخشیدن به حرکت جامعه برای رسیدن به جامعه مهدوی.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دست شیطان و دست قدار استکبار و نفاق شهید مطهری را لحظه‌ای از ما گرفت که بیشترین نیاز به او اندیشه‌های او را داشتیم گفت: یک نظام الهی نیازمند جاری شدن اندیشه‌های ناب در تمام زوایای تصمیم گیری و اجرا است.

به زودی اندیشه علامه مطهری بر جهان حاکم خواهد شد

رئیس جمهور در ادامه با اعلام اینکه در آینده‌ای نزدیک اندیشه ناب شهید مطهری بر جهان حاکم خواهد شد، گفت: ماموریت و مسئولیت ما تکیه کردن، اعتماد کردن و بهره برداری از خزائن اندیشه‌های ناب شهید مطهری است زیرا در برابر سیل اندیشه مادی تنها منطق مستحکم و قابل پذیرش عمومی شهید مطهری است که می‌تواند راه آن را سد کند.

وی در ادامه با انتقاد از بخش فرهنگی و آموزشی کشور گفت: این دریای بی پایان از اندیشه‌های علامه مطهری در برابر ماست و به همه نیازهای زمان‌‌مان پاسخ کامل می‌دهد و باید سالی چند هزار پایان نامه در دوره‌‌های کارشناسی ارشد و دکترا برای دانشجویان در نظر گرفته شود تا از این اندیشه‌ها استفاده گردد.

رئیس قوه مجریه مطهری را تنها متعلق به ایران ندانست و گفت:‌ مطهری متعلق به همه بشریت است. انسانهای بزرگ متعلق به جغرافیا، قوم و قبیله نیستند همان طور که همه پیامبران اولوالعزم، ‌مصلحان جهانی و امامان متعلق به همه بشریت هستند.

وی با بیان اینکه اکنون هیچ نظام منسجمی برای ارایه در حوزه علوم انسانی جز اندیشه‌های ناب شهید علامه مطهری نداریم گفت: بالاترین ماموریت حوزه علمیه امروز استفاده و بهره برداری از اندیشه علامه مطهری است. زیرا زمان، شرایط، ماموریتها، ظرفیتها و نگاه‌ها عوض شده است و ما هم باید تغییر کنیم و تنها اندیشه‌ای که در همه عصرها و نسلها پاسخگوست اندیشه ناب شهید مرتضی مطهری است. در حقیقت مطهری متعلق به همه عصرها و نسلها است.

احمدی نژاد در بخش پایانی سخنانش اسلام را متعلق به همه بشریت دانست و تصریح کرد: اسلام فقط مال مسلمانها نیست. چه بسا کسانی که ظاهرشان مسلمان نباشد اما از نظر اسلامی بسیار تکامل یافته‌تر از کسانی‌ هستند که ظاهرشان اسلامی است.