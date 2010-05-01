به گزارش خبرگزاری مهر رسولی کارگردان و تهیه‌کننده این مستند با بیان این مطلب افزود: در هر بخش از مجموعه به یکی از موضوع‌های بهداشتی مانند دهان و دندان، گوارش، گوش و حلق و بینی و.... پرداخته می‌شود. این مجموعه 13 قسمت است.

تهیه‌کننده مستند "زندگی شیشه‌ای" گفت: این مجموعه با حمایت مدیر سابق گروه مستند ابوالقاسم ناصری و معاون ادره مالی شبکه دو حمیدرضا حلبی‌ساز ساخته می‌شود.

مجری طرح این برنامه هنر پارسیان است، عوامل این مجموعه مستند عبارتند از مشاورعلمی: دکتر میترا افخمی، تصویر برداران: محمد حسین محبی، میلاد حسینی، تدوینگر: کامران دلاور.