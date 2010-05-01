هفتصد و نود و پنجمین شهر ایران گازدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان سال گذشته در مجموع 790 شهر و هشت هزار و 705 روستای کشور به شبکه ملی گاز ایران متصل شده بودند.

از ابتدای سالجاری تاکنون نیز چهار شهرستان استان ایلام به شبکه گاز متصل شده اند که با اجرای طرح گازرسانی به شهرستان میامی سمنان، هم اکنون مشترکان 795 شهر ایران تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند.

برای گازرسانی به شهرستان میامی به عنوان شانزدهمین شهر استان سمنان حدود 24 هزار میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

همچنین برای اجرای این طرح گازی در مجموع 45 کیلومتر شبکه گذاری، یک ایستگاه CGS با ظرفیت 30 هزارمتر مکعب، یک ایستگاه TBS با ظرفیت 10 هزارمتر مکعب و یک ایستگاه حفاظت کاتدیک گاز شاخته شده است.

پیش بینی می شود با تکمیل این عملیات گازرسانی حدود یکهزار و 250 مورد انشعاب جدید نصب شود که در این صورت یکهزار و 500 خانوار شهر میامی از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

در برنامه چهارم توسعه در حد فاصل سالهای 1384 تا پایان سال گذشته به ترتیب 50، 49، 42، 33 و 46 شهر کشور به شبکه ملی گاز ایران متصل شده اند.