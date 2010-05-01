به گزارش خبرگزاری مهر، "در مکتب حکیم توس" عنوان برنامه‌ای است که هر هفته روزهای شنبه ساعت 18 به همت دکتر سید حبیب نبوی برپا می‌شود و در آن اندیشه‌های حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

"در جستجوی خاطره آفتاب" ویژه بررسی ادبیات انتقادی پایداری ایران به همراه نقد ادبیات پایداری جهان این هفته همچون یکشنبه‌های دیگر ساعت 17 و با حضور منتقدان و نویسندگان صاحب سبک در ادبیات معاصر ایران برگزار خواهد شد.

نشست"در مکتب مولانا" نیز به بررسی و کنکاش در آثار و اندیشه‌های مولانا جلال الدین محمد بلخی، عارف قرن هفتم هجری می‌پردازد که روزهای دوشنبه با حضور دکتر سید حبیب نبوی ساعت 18 برپا می‌شود.

فرهنگسرای پایداری در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا واقع شده است.

