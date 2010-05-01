به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال امروز شنبه در گزارشی به نقل از چند مقام بلندپایه آمریکایی نوشت که مقامات این کشور هم اکنون درباره یک طرح جدید برای ایجاد منطقه ای عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه با دولت مصر مذاکره می کنند و این گفتگوها را به عنوان بخشی از تلاش برای منطقه ای عاری از هرگونه سلاح کشتار جمعی می دانند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، ایالات متحده در اجلاس بازنگری ان.پی.تی به دنبال ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه از جمله در رژیم صهیونیستی، کشورهای عربی و ترکیه است.

وال استریت ژورنال در ادامه این مطلب می نویسد: اگرچه مقامات آمریکایی تاکید کردند پیشرفت در جریان مذاکرات برای ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه بدون مشاهده پیشرفت های اصلی در جریان مذاکرات سازش میان مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی حاصل نخواهد شد.

تاسیسات هسته ای دیمونا در رژیم صهیونیستی

بر اساس این گزارش رژیم صهیونیستی هرگز آشکارا وجود سلاح ها و زرادخانه های هسته ای خود را تایید نمی کند و حاضر به امضای معاهده ان پی تی نیست که اجلاس در پیش رو در نیویورک به تنش های تازه میان "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی می افزاید.

در پیشنهاد مصر که مقرر است در زمان برگزاری کنفرانس بازنگری در معاهده ان. پی. تی ارائه شود به این مسئله نیز اشاره شده است که رژیم صهیونیستی باید تمام فعالیتهای هسته ای خود را تحت نظارت آژانس قرار دهد.

مصر در این پیشنهاد بر لزوم پایبندی رژیم صهیونیستی به قطعنامه عاری شدن خاورمیانه از تسلیحات هسته ای تاکید کرده و خواهان پیوستن این رژیم در اسرع وقت به معاهده ان. پی. تی شده است.