به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ صفرعلی اسماعیلی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی سال گذشته 746 هزار و 329 نفر روز فعالیت در سطح استان انجام شده است، افزود: طی چهار سال گذشته در قالب این اردوهای جهادی بالغ بریک میلیون و 824 هزار و 105 نفر روز فعالیت در سطح استان انجام شده است.

وی بهسازی و زیبا سازی مدارس، خدمات عمرانی و آبادانی روستایی، خدمات در عرصه منابع طبیعی و کشاورزی، علمی آموزشی و خدمات مشاروه ای، فنی و حرفه ای و مهارتی، خدمات رسانی به مناطق محروم و خدمات بهداشتی درمانی را از جمله عرصه های خدمات رسانی اردوهای جهادی برشمرد.

سرهنگ اسماعیلی با بیان اینکه در راستای زیبا سازی، مرمت و بهسازی مدارس در قالب طرح هجرت طی چهار سال گذشته 66 هزار و 427 نفر رور کار انجام شده است، عنوان کرد: در سال گذشته این فعالیت به میزان 23 هزار و 828 نفر رور فعالیت بوده است.

وی آموزشهای زیست محیطی و اردوهای جهادی دانشجویی را در سال گذشته به تربیت یک هزار و 200 و 23 هزار و 448 نفر روز اعلام کرد و افزود: در این راستا طی سالهای 85 و 86 هیچگونه فعالیتی انجام نشده است.

سرهنگ اسماعیلی به عملکرد این اردوها در جهت ایجاد اشتغال در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا در سال 87 بالغ بر شش هزار و 189 نفر روز و در سال گذشته 26 هزار و 748 نفر روز فعالیت صورت گرفته است.

وی اعتیاد را یکی از معضلات و مشکلات پیشروی جوانان دانست و عنوان کرد: در این زمینه در قالب اردوهای جهادی 19 هزار و 428 نفر روز در سال 87 و 64 هزار و 54 نفر روز اموزش پیشگیری از اعتیاد در سال گذشته انجام شده است.

وی هدف از اجرای این طرح راغنی سازی اوقات فراغت جوانان در عرصه های سازندگی و مردم یاری، عمق بخشیدن به فرهنگ و تفکر، کمک به دولت در رساندن خدمات به روستاییان و مناطق محروم ، آشنایی جوانان با فرهنگ کار به صورت گروهی و مسئولیت پذیری در آنان، ایجاد زمینه آموزشهای فنی و مهارتی برای خود اشتغالی و حضور در سازندگی کشور، بهره برداری از توان متخصصان جوان در امور محرومیت زدایی و کمک به رفع مشکلات بیکاری جوانان اعم از دایم یا موقت عنوان کرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی به مقایسه عملکرد اردوهای طرح هجرت3 بسیج سازندگی استان طی سالهای 86، 87 و 88 اشاره کرد و یادآور شد: عملکرد این اردوها طی سالهای مذکور به ترتیب 375 درصد، 174 درصد و 119 درصد بوده است.