به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آقایان عباس شیخی در وزن چهارم و کوروش رجلی در وزن هشتم موفق به کسب مدال طلا در مسابقات تکواندو غرب آسیا شدند.



مسابقات تکواندو غرب آسیا در شهر جده عربستان برگزار شد.

بازدید مدیرکل تربیت بدنی استان تهران از پروژه های ورزشی بخش اشتهارد

سیدعلیرضا افتخاری مدیر کل تربیت بدنی استان تهران به همراه علی فیروزگاه معاون مدیر کل ورئیس اداره تربیت بدنی کرج پروژه های در حال اجرا و اماکن ورزشی بخش اشتهارد را مورد بازدید قرارداد.



در این سفر که کارشناسان فنی هر دو اداره نیز حضور داشتند طی جلسه ای در محل بخشداری با حضور مسئولان بخش اشتهارد مقرر شد نواقص اماکن ورزشی فعال در اشتهارد سریعا برطرف و سایر اماکن در حال ساخت نیز با همکاری شورای شهر بخش اشتهارد در مدت زمان تعیین شده به اتمام رسیده ومورد بهره برداری قرار گیرد.



تعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا با اداره تربیت بدنی شهرستان کرج پررنگ تر می شود



درپی نشست صمیمی بین آرش کوشا مدیر عامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا وعلی فیروزگاه معاون مدیر کل ورئیس اداره تربیت بدنی کرج تقویم برنامه های سال 89 و افق همکاریهای مداوم برای رونق بخشیدن هر چه بیشتر به ورزش شهرستان کرج تهیه وترسیم شد.



دراین نشست که بین مدیران ارشد باشگاه سایپا و اداره تربیت بدنی شهرستان کرج بود مقرر شد کارگروه تخصصی مشترکی برای ایجاد راهکارهای مناسب به منظور حضور پررنگ باشگاه سایپا در سطح شهرستان کرج بوجود آید.

معاون فنی و ورزشی تربیت بدنی شهرستان کرج منصوب شد



طی حکمی از سوی علی فیروزگاه ،معاون مدیر کل و رئیس اداره تربیت بدنی کرج رستم کلهر به سمت سرپرست معاونت فنی و ورزشی تربیت بدنی منصوب ومشغول به کار شد.

در پی نشست مشترک معاونت ها ومدیران ستادی وفنی اداره تربیت بدنی کرج طی حکمی از سوی علی فیروزگاه، معاون مدیر کل و رئیس اداره تربیت بدنی کرج رستم کلهر به سمت سرپرست معاونت فنی و ورزشی تربیت بدنی منصوب ومشغول به کار شدرستم کلهر،کارشناس تربیت بدنی می باشدو پیش از این مسئولیت تربیت بدنی بخش آسارا را به عهده داشت. مسئول ورزش بانوان کرج منصوب شد.



درپی نشست مشترک معاونت ومدیران ستادی وفنی اداره تربیت بدنی کرج طی حکمی از سوی معاون مدیر کل ورئیس اداره تربیت بدنی کرج، مریم ایلکاه به سمت سرپرست ورزش بانوان شهرستان کرج منصوب شد.



وی که دارای مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی وسوابق مدیریتی استانی در ورزش بانوان است، پیش از این به عنوان سرپرست معاونت فنی وورزشی اداره فعالیت می کرد .

علی فیروزگاه در این جلسه از زحمات سرکار خانم فاطمه پوستین دوز درزمان تصدی مسئولیت ورزش بانوان قدردانی به عمل آورد.



سرپرست روابط عمومی اداره تربیت بدنی کرج منصوب شد



طی حکمی از سوی معاون مدیر کل و رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان کرج، غلامرضا بورقی به عنوان سرپرست روابط عمومی اداره تربیت بدنی شهرستان کرج منصوب شد.

وی در حال حاضر به عنوان مسئول حوزه مدیریت اداره مذکور فعالیت دارد که با حفظ سمت مسئولیت فوق را عهده دار شده است.



مسئول معاونت توسعه امور ورزش استان تهران معرفی شد



طی حکمی از سوی علیرضا افتخاری، مدیر کل تربیت بدنی استان تهران مجید پاشنا به عنوان مسئول معاونت توسعه امور ورزش استان تهران منصوب شد.

حمید رضا گرشاسبی پیش از انتصاب به مسئولیت مدیر کلی استان خوزستان در سمت معاونت توسعه امور ورزش استان تهران فعالیت می کرد.



برگزاری همایش پیاده روی صبحگاهی جامعه پزشکی شهرستان کرج



سازمان نظام پزشکی کرج بزرگ در یک اقدام فرهنگی ورزشی اقدام به برگزاری همایش پیاده روی صبح گاهی جهت جامعه پزشکی در سطح شهرستان کرج کرده است.



این همایش مقرر است روز 17 اردیبشهت ماه جاری راس ساعت هفت و سی دقیقه با حضور پزشکان، دندانپزشکان، دارو سازان و سایر اعضا نظام پزشکی و خانواده هایشان و عموم علاقمندان با همکاری تربیت بدنی شهرستان کرج و هیئت ورزش های همگانی و پلیس راهور برگزار شود و مسیر راهپیمایی سازمان نظام پزشکی – به سمت میدان آزادگان - میدان طالقانی و خط پایانی کوه پایه کوه نور الشهدا است.

تیم شنای نونهالان رودهن در رقابتهای شنای استان تهران سوم شد



به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، طی برگزاری یک دوره مسابقات شنا بین آموزشگاههای استان تهران در رده سنی نونهالان و به منظور گزینش تیم منتخب کشور، شناگران رودهنی موفق به کسب عنوان سوم شدند.

این دوره از مسابقات در سالن شنای ملارد کرج برگزار شد و شناگران دختر رودهنی توانستند با ارائه یک نمایش قابل قبول در میان 13 تیم دیگر استان تهران عنوان سومی را به ارمغان آورند.

تیم شنای رودهن را در این رقابتها آیلار حسین رحیمی با کسب عنوانهای اولی چهار در 50 متر، سومی هزار متر پروانه، مهرناز نورمحمدی اولی کرال پشت، دومی 100 متر کرال سینه، نگار حسین رحیمی دوم پروانه، اولی 50 متر آزاد، فاطمه همدانی سومی 25 کرال پشت، مهسا همدانی اولی غورباقه، سومی چهار در 25 متر، ساناز کیانی دومی غورباقه، سومی کلار سینه، خورشید جاویدنیا اول غورباقه، ساقی همتی دومی 200 متر غورباقه، سومی چهار در 50 متر، دومی 200 متر کرال سینه و فاطمه ایل بیگی دومی 25 متر کرال پشت، سومی 25 متر پروانه و دومی چهار در 25 متر همراهی می کردند.