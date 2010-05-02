به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد توکلی در هفتمین نشست پژوهشی"مهر" که با عنوان بررسی "آهنگسازی به سبک موسیقی قدیم" که با حضور موسیقیدانان،پژوهشگران و آهنگسازان درمحل خبرگزاری مهر برگزار شد گفت : افتادن به دام کلی گوی و تعیین تکلیف برای موسیقی بزرگ ترین مشکلی است که هنرمندان این حرفه در طول سال های طولانی با آن مواجه بوده اند به این معنا که مسائل کلی بدون درنظر گرفتن ریزه کاری های یک اثر مدام در حال طرح شدن است بدون اینکه نتیجه مشخصی از این کلی گویی ها گرفته شود.

وی درادامه با اشاره به نقاط ابهامی که رضا فیاض پژوهشگر موسیقی در صحبت های خود عنوان کرد گفت : یک اثر هنری مبین ویژگی های خودش است و مسئولیت داوری هایی که بر اثر می شود مستقیما به عهده هنرمند است اما چه بخواهیم و چه نخواهیم جرئیات اثر در یک فضای کلی خلق شده و یک اثر هنری حتما به یک کلیتی ارجاع داده می شود به همین دلیل بحث ازجزئیات یک بحث کلی را در برمی گیرد از همین رو من با صحبت آقای فیاض مبنی بر اینکه کلی نگری به طور مطلق ایراد دارد مخالف هستم؛ و با نگاه کردن به کلیت آلبوم "سرخانه" به ویژگی و جزئیات اثر پی بردم اما از سوی دیگر با توجه به اینکه در زمانه ای زندگی می کنیم که تجربه تلخ کلان نگری، تعیین تکلیف کردن و در نهایت بیانیه صادر کردن را در مسائل مختلف زندگی داریم پرهیز از کلی نگری مسئله قابل توجهی است .

توکلی در ادامه افزود : تقریبا همه نوشته ها و مقالات ساسان فاطمی را دنبال می کنم و نکته جالب در نوشته های این پژوهشگر این است که یک موضوع را به گونه ای طرح می کند که در دست انداز نیافتد و درعین حال از مسیری حرکت می کند که دچار بیانیه صادرکردن و کلان نگری نشود و در ادامه راه را برای بحث و جدل و رسیدن به نتیجه منطقی باز می کند که نتیجه آن هم گرد هم آمدن در خبرگزاری مهر و صحبت دربار آلبوم"سرخانه" است به همین دلیل فکر می کنم وقتی یک اثر هنری با طرح موضوع آغاز می شود و پیش می رود کمتر به دام کلان نگری می افتد و خوشبختانه این اتفاق برای این آلبوم افتاد.

این پژوهشگر در ادامه صحبت های خود آلبوم"سرخانه" را سرشار از ایده های ناب موسیقایی دانست و گفت : بزرگترین امتیاز آلبوم سرخانه این است که مطلق نگاه نمی کند و همین عدم مطلق نگری ستودنی است و نکته دیگر اینکه این اثر از پس یک تحقیق جامع بیرون می آید و درکنار نکات مثبت نقاط ضعف هم دارد برخی از قطعات این اثر بسیار زیبا است و برخی دیگر را نمی توان گوش داد از این جهت اثر بی نقصی نیست ولی من به عنوان یک شنونده جایگاه ویژه ای برای این آلبوم در طول سی سال اخیر قائل هستم و اگر بخواهم چند اثر خوی موسیقایی را نام ببرم حتما یکی از آنها "سرخانه" است؛ اما قطعا این اثر کاری تمام شده نیست و فکر نمی کنم هیچ یک از کسانی که آهنگ های این مجموعه را ساخته اند چنین ادعایی را داشته باشند خوشبختانه دست آهنگسازان این آلبوم در استفاده از جنبه های مختلف موسیقی ایرانی باز بوده است چراکه موسیقی دستگاهی ایران یک سیستم باز مدال است و ظرفیت پرداخت کامل به جنبه های مختلف موسیقی ایرانی را دارد.

فرشاد توکلی درادامه صحبت های خود با اشاره به این موضوع که سبک تضمین کننده خوب یا بد بودن یک اثر هنری نیست گفت : اجرای بداهه نوازی و تکنوازی به معنای استاد بودن شخص نیست و به عقیده من سبک کار آهنگسازان این مجموعه بسیار خوب و دربرخی قطعات استادانه بوده است و درعین حال استنباط نکردم که آهنگسازان این مجموعه ادعا دارند که موسیقی قدیم را احیا کرده اند به اعتقاد من این آلبوم یک تجربه است و با همه ایرادهایی که دارد خودش را طرح و در نهایت نقد می کند.

این پژوهشگر در پایان صحبت های خود انتشار این اثر توسط موسسه فرهنگی و هنری ماهور به مدیریت محمد موسوی را حرکتی شایسته و ارزشمند دانست.