به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، "طارق الهاشمی" امروز (شنبه) در بیانیه ای اظهار داشت: شورای ریاست جمهوری در روز دوشنبه (14 اردیبهشت) جلسه اضطراری برای بررسی مسائل مترتب بر انتخابات تشکیل می دهد.

معاون رئیس جمهور عراق در ادامه تاکید کرد: "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق از این دعوت استقبال کرده است.

وی در ادامه با بحرانی دانستن شرایط سیاسی عراق پس از اعلام نتایج انتخابات، اظهار داشت: منتظر هستیم که طالبانی در راستای برگزاری این نشست اضطراری به زودی وارد بغداد شود.

در شورای ریاست جمهوری عراق علاوه بر طالبانی، "نوری المالکی" نخست وزیر و "ایاد السامرایی" رئیس پارلمان عراق حضور دارند.

اوضاع سیاسی عراق پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی وضعیت شکننده ای پیدا کرده است. اعتراض به نتایج انتخابات، ابطال رای نامزدهای بعثی و سفر گاه و بیگاه روسای برخی از جریان های سیاسی این کشور به کشورهای عرب همسایه که خواهان ثبات در عراق نیستند، همگی از عوامل ایجاد این وضعیت بوده است، تا جایی که "نوری المالکی" روز گذشته از تهدید برخی احزاب سیاسی این کشور مبنی بر موشک باران منطقه دیپلماتیک الخضرا بغداد در صورت بازشماری آرای انتخاباتی این شهر خبر داد.