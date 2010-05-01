به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی در نشست مشترک خبری با وزیرخارجه گینه کوناکری تصریح کرد: آمریکا نباید شورای امنیت و سازمان ملل را به گروگان بگیرد.

متکی اظهار امیدواری کرد که آمریکا صریحا موضع خود را تصحیح و به وظیفه خود در زمینه صدور روادید اقدام کند.

وی در پاسخ به این سئوال که موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مواضع اخیر آمریکا برای حضور رئیس جمهور کشورمان در اجلاس نیویورک چیست، گفت: اینکه ایران و یا سران دیگر کشورها با چه دیدگاهی در اجلاس بازنگری ان پی تی شرکت خواهند کرد، فکر نمی کنم جزء حقوق کشور دیگری باشد.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: موضع ما درباره معاهده ان پی تی کاملا روشن بوده و بارها آن را اعلام کرده ایم.

متکی ادامه داد: مدیریت 40 ساله این معاهده به دلیل مواضع برخی کشورها به شدت تضعیف شده است و تعامل با ان پی تی باید در یک فضای شفاف و منطقی مورد نقد قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ما بر بند شش این معاهده تاکید جدی داریم که ناظر بر خلع سلاح هسته ای در سرتاسر جهان است.