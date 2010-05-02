احزاب در ایران پایگاه اجتماعی ندارند

دکتر مجید توسلی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان نقش احزاب در توسعه اقتصادی کشور، افزود: شاید احزاب در جوامعی که نهادینه شده اند و در قدرت حضور دارند و توان اعمال جابه جایی در قدرت را داشته باشند، نقشی نیز در توسعه اقتصادی ایفا کنند، اما در جوامعی که احزاب صوری اند، نمی توانند در این زمینه مثمر ثمر باشند.

وی با بیان اینکه احزاب د داخل کشور به دلیل سابقه و ساختار قدرت و حکومت، نقش آنچنانی ندارند، ادامه داد: بیشتر احزاب به فکر این هستند که نظری بدهند که نه سیخ بسوزد و نه کباب و این موضوع نیز به ساختار قدرت برمی گردد.

این استاد دانشگاه گفت: در ایران احزاب از یک سو با ساختار سیاسی مواجه اند که نقشی برای احزاب قائل نیست و از دیگر سو با مردمی که به دلیل پیشینه تاریخی احزاب در کشور، اعتمادی به احزاب ندارد.

توسلی ادامه داد: تا زمانی که ساختار قدرت دچار تحولات اساسی برای پذیرش احزاب نشود، جامعه برای حضور احزاب توانایی ندارد و متعاقب آن بحث برای فعالیت احزاب در زمینه توسعه اقتصادی نیز معنی ندارد.

وی با بیان اینکه احزاب در ایران حول یک شخص شکل گرفته اند و پایگاه اجتماعی ندارند، افزود: ماهیت یک حزب براساس پایگاه و خاستگاه اجتماعی آن تشکیل می شود و به نمایندگی افکار بخشی از جامعه می پردازد، در حالی که این شکل از فعالیت حزبی در کشور وجود ندارد.

این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: احزاب در کشور خاصیت استراتژیک ندارند و در مقاطعی هم که توانستند قدرت را به دست بگیرند به دلیل آنکه تنها نماینده بخشی از جامعه بودند و نتوانستند مشکلات بخش های دیگر را مرتفع کنند از سوی جامعه پس زده شدند.

توسلی گفت: حزب باید برآمده از اجتماع باشد در این صورت است که می تواند در همه زمینه ها فعالیت کند و طرفداران خود را نیز دارد.

این استاد دانشگاه افزود: اگر احزاب با پشتوانه اجتماعی تشکیل شوند، کسانی که راس قدرت قرار دارند نمی توانند آن حزب را نادیده بگیرند، بنایراین آن حزب می تواند به ایفای نقش واقعی خود و حل مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی در جامعه بپردازد.