به گزارش خبرگزاری مهر، زنوزی جلالی از منتقدان و نویسندگان ادبیات داستانی درباره ادبیات دفاع مقدس عنوان کرد: متاسفانه از همان ابتدا در حوزه ادبیات دفاع مقدس، نویسندگان دچار شعارزدگی و کلیشه نویسی شدند؛ حرفهای تکراری، آدمهای تکراری و آدمهایی که با پاره‌ای جرح و تعدیل معمولاً شبیه همدیگرند و ازطرف دیگر دشمنی که خیلی ضعیف است و نیروهای خودی که بسیار هوشمند و قوی هستند در مجموع باعث شد که ادبیاتی ضعیف در این عرصه داشته باشیم. البته آثاری به تازگی نوشته شده که ما را از این بن بست خارج کرده است که البته بسیار اندکند.

وی افزود: برای رسیدن به ادبیاتی ماندگار که معرف خوبی برای فرهنگ ما در جاهای مختلف باشد باید موقعیتها در آثار تحلیل شوند.

زنوزی توضیح داد: اگر به آثار برتر دنیا نگاه کنیم می‌بینیم این نکته در آنها رعایت می‌شود. مثلا در رمان "نشان سرخ دلیری" از استیون کرین تحلیل خوبی از موقعیت و شخصیت از سوی نویسنده صورت گرفته است. بنابراین اگر ما به این سمت گرایش پیدا کنیم و به جای اینکه در آثارمان تنها به دنبال این باشیم که وقایع پشت سرهم بیایند، برویم دنبال چرایی وقایع، ادبیات ما جایگاه راستین خود را پیدا می‌کند.

این نویسنده در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان از مجموعه خاطرات و تولیداتی، مانند آنچه در دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری عرضه شده است، به عنوان مواد خام، برای نگارش آثار داستانی بهره برد توضیح داد: هم ادبیات ما بنیه بالایی دارد و هم مواد خوبی در دسترس است که نیرومند و قوی هستند. وجود اینها امروز در دنیا به عنوان لوازم نویسندگی به شمار می‌آید؛ داشتن اطلاعات و تحقیق پیرامون موضوع مورد نظر برای خلق اثری درخور و چند بعدی حیاتی است.

زنوزی ادامه داد: منابع موجود این امکان را به نویسندگان به ویژه نسلهای آینده می‌دهد که بدون دردسر و به جای اینکه پاره پاره این اطلاعات را از جاهای مختلف تهیه کنند همه را یکجا در مجموعه‌هایی چون دفتر ادبیات و هنرمقاومت حوزه هنری، کتابخانه جنگ و مراکزی از این دست بیابند.

نویسنده "قاعده بازی" تصریح کرد: تا وقتی نویسندگان ما سراغ این شکل کار کردن نروند، همچنان آثاری خلق می شود که وقتی در مقابل شخصیتهایش قرار می‌گیریم باورشان نمی‌کنیم درحالیکه برای رسیدن به هدف باید یک روانکاوی دقیق و عمیق سیاسی، اجتماعی صورت بگیرد.

خالق کتاب "مخلوق" درباره دیگر معضلات آثارادبی دفاع مقدس گفت: شتابزدگی و کتابسازی از دیگر آفتهای ادبیات داستانی دفاع مقدس ماست. از طرف دیگر چون برای کارها و زحمتهای نویسندگان اجری در نظر گرفته نمی‌شود و هنوز نگاه مسئولان فرهنگی ما به تعداد صفحات یک اثر است تا به زحمتی که یک نویسنده کشیده، نتیجه همین است که می بینید. بنابراین مسئولان باید زمینه را هموارتر کنند و کار کارشناسی صورت بگیرد تا به کیفیت بالاتری در این عرصه دست پیدا کنیم.

این منتقد ادبیات در پایان گفت: علیرغم آنچه گفته شد من خوشبین هستم؛ چرا که قلمهای توانا و شایسته‌ای وارد این کار شده است. ما دیگر به دوره بلوغ رسیده‌ایم و اگر قرار باشد کاری بکنیم الان وقتش است و گرنه کم کم دارد دیر می‌شود.

"قاعده بازی" برنده جایزه سال، رمان "مخلوق"، کتاب "باران بر زمین سوخته" مجموعه نقدهایی بر رمانهای احمد محمود از آثاری هستند که تاکنون از وی منتشر شده است و در نمایشگاه کتاب امسال نسخه‌های تجدید چاپ شده آنها در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.