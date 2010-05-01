به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه ده‌ جلدی "قصه‌های دبستانی" به ترجمه فریبا نباتی، فریاد شیری و مهشید مجتهدزاده، مجموعه ده ‌جلدی "برای پسرها" نوشته ایان وایبرو و مجموعه‌ هفت جلدی "واقعیت هولناک" نوشته‌ تری دیری با ترجمه محمد قصاع، سه مجموعه‌ کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است که انتشارات پیدایش در نمایشگاه کتاب امسال عرضه خواهد کرد.

انتشارات پیدایش که امسال با پنجاه عنوان کتاب چاپ ‌اول، خود را برای بیست و سومین نمایشگاه کتاب آماده کرده، ده جلد جدید از مجموعه "ترس و لرز" نوشته‌ی آر.ال. استاین با ترجمه شهره نورصالحی را نیز در نمایشگاه عرضه خواهد کرد.

دو کتاب از مجموعه "ادبیات کهن" یکی درباره "خیام" با گردآوری مهدیه نظری و تصویرسازی علی نامور و دیگری درباره "شاهنامه" (جلد دوم) گردآوری اسدالله شعبانی و نقاشی کریم نصر و سه کتاب از مجموعه "رمان نوجوان" با نام "گمشده شازده‌کوچولو" نوشته محمدحسن حسینی از دیگر کتابهای این ناشر در نمایشگاه است.

"کورالین" نوشته نیل گایمن با ترجمه پروین جلوه‌نژاد و "رام‌کننده‌ شیر" نوشته پیتر دیکنسون با‌ ترجمه شهره نورصالحی، از دیگر کتابهایی است که برای اولین‌بار در نمایشگاه ارائه می شوند.

مجموع کتابهایی که از انتشارات پیدایش در فاصله نمایشگاه پارسال تا امسال منتشر شده، به 160 عنوان کتاب می‌رسد که مجموعه سی ‌و چهار جلدی "علوم ترسناک" نوشته نیک آرنولد با ترجمه محمود مزینانی نیز یکی از معروف‌ترین آنهاست.

