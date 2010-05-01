به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر مرضیه وحید دستجردی گفت: در پی دستور و تأکید رئیس جمهوری، چند روز پیش معاون توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری مجوز افزایش 20 هزار پرستار جدید به کادر پرستاری کشور را صادر کرد تا بتوانیم قانون بهره ‌وری خدمات پرستاری را هرچه زودتر اجرایی کنیم.

قانون بهره‌ وری خدمات پرستاری فروردین ماه سال 88 به تصویب رسید و در پی آن دولت آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیگیری‌های وزارت بهداشت تصویب کرد.

طبق این مصوبه قانونی برای ارتقاء بهره‌وری خدمات پرستاری در کشور می‌بایست 23 هزار پرستار جدید تحت استخدام مراکز بهداشتی درمانی قرار گیرند.