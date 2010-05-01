به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیپور معاون بخش بین‌المللی بیست وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: از میان 8 ناشری که برای نخستین بار در نمایشگاه امسال شرکت می‌کنند 3 ناشر از کشور روسیه هستند که انتشارات " وچه" مهمترین آنهاست.

وی گفت: انتشارات آکادمی مطالعات ایرانی لندن، سفارت هند، آسیکو، مرکز فرهنگی-هنری جمعه هاجر و جامعه المصطفی العالمین(ع) از دیگر ناشرانی هستند که اولین‌بار در نمایشگاه کتاب تهران حاضر می‌شوند.

علیپور ادامه داد: در این دوره از نمایشگاه، کشورهای کنیا، قطر و تاجیکستان که دو سال در مجموعه اکو بودند برای نخستین‌بار صاحب غرفه می‌شوند.

بیست ‏وسومین نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران 15 تا 25 اردیبهشت در مصلای امام‏خمینی(ره) برگزار می‌شود.