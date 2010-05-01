دانشگاه بین المللی دوغارون بزودی در تایباد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، غلامرضا اسداللهی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تایباد از تاسیس دانشگاه بین المللی دوغارون خبر داد و افزود: این دانشگاه به منظور جذب دانشجو از کشورهای آسیای میانه در منطقه مرزی دوغارون تایباد راه اندازی می شود.

نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس گفت: این دانشگاه که از طریق سیستم آموزشی پیام نور مورد تصویب قرار گرفته است، علاوه بر جذب دانشجوی خارجی نسبت به تربیت نیروی متخصص داخلی نیز اقدام خواهد کرد.

وی همچنین از اخذ مجوز تاسیس یک مرکز آموزش عالی دولتی در منطقه تربت جام خبر داد و گفت: این مرکز اولین واحد آموزش عالی دولتی است که در منطقه تایباد و تربت جام تاسیس می شود.

اسداللهی افزود: علاوه بر این از سال تحصیلی جدید دانشگاه پیام نور باخرز نیز دانشجو جذب خواهد کرد.

محمد عارف عارفی فرماندار تایباد نیز با تاکید بر جذب اعتبارات عمرانی شهرستان افزود: حرکت در جهت اشتغالزایی، تلاش و کار بی منت مسئولان را می طلبد و برابر شعار دولت همه مدیران اجرایی باید در جهت حل مشکلات مردم تلاشی جدی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه واقع شدن در منطقه مرزی هم تهدید و هم فرصت محسوب می شود، تصریح کرد: مسئولان و متولیان فرهنگی باید تلاش کنند تهدیدات ویژه مناطق مرزی را به فرصت تبدیل کنند.

فرماندار تایباد خاطرنشان کرد: حضور نیروهای بیگانه و ترویج فرهنگ غربی در آن سوی مرزها تهدید است و اگر برنامه ریزی لازم صورت گیرد با مبارزه با تهاجم نرم دشمن می توانیم این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.