به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر کامران دانشجو به مناسبت روز معلم و سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری آمده است: شهید مطهری شخصیتی جامع فضائل بود و فضیلت جهاد و شهادت را برمزیت علم و معرفت افزود و گوی سبقت را از همگان ربود.

وزیر علوم در این پیام با اشاره به تعابیر امام خمینی (ره) که از شهید مطهری به عنوان پاره تن و حاصل عمر یاد کرده اند، افزوده است: مصداق واقعی بزرگداشت و بهره گیری از آثار علمی استاد شهید مطهری و درس بزرگ او، نکوداشت و اکرام عملی استادان هم روزگار ماست که فرهنگ دینی و آداب اسلامی، دست بوسی و کرنش تنها در برابر "پدر و مادر " و معلم و استاد " را پسندیده می داند.

در ادامه پیام، وزیر علوم ضمن ادای احترام و تعظیم در مقابل تمامی اساتید والا مقام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و طلب "همت مضاعف و کار مضاعف" روز استاد را بر همه اساتید، جامعه دانشگاهی و فرهنگی کشور تبریک گفت.