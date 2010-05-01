به گزارش خبرنگار مهر ، منوچهر متکی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر امورخارجه گینه کوناکری گفت: ایران و این کشور در گذشته روابط خوبی در حوزه سیاسی داشته اند و طی سالهای اخیر سعی شد که این روابط با مناسبات اقتصادی منظور شود.

وی حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشور گینه کوناکری را رقم قابل قبولی ندانست اما در عین حال گفت: افزایش 140 درصدی روابط در این حوزه نشان از اراده طرفین برای ارتقا همکاری ها است.

متکی، گینه کوناکری را دارنده معادن غنی الماس و بوکسیت اعلام کرد و گفت: شرکت های مختلفی از کشورهای گوناگون سرمایه گذاری های چند ده میلیاردی در این حوزه داشته اند و شرکت های ایرانی هم برای حضور در این کشور آماده هستند.

وی با اشاره به مذاکرات امروز دو کشور افزود: تسهیل رفت و آمد تجار و گردشگران در این گفتگوها مطرح شد و همچنین مقرر شد که گذرنامه های سیاسی برای خدمت لغو شود که اسناد آن امروز به امضای طرفین می رسد.

وزیر امورخارجه به تحولات اخیر در گینه کوناکری اشاره و حمایت خود را از ثبات در این کشور اعلام کرد و همچنین گفت: گینه کوناکری در غرب آفریقا جزو کشورهای بسیار مهم بوده و همیشه مورد توجه طرفین است.

وی مواضع جمهوری اسلامی ایران را با گینه کوناکری در بسیاری از موارد مشترک عنوان کرد و گفت: از جمله مواردی که مورد تاکید طرفین قرار گرفت حمایت از مردم مظلوم فلسطین بود.

وزیر امورخارجه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا گسترش روابط با آفریقا یک تاکتیک بوده و یا یک استراتژی و راهبرد برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در 31 سال گذشته همواره روابط بسیار خوبی را کشورهای آفریقایی داشته اما آنچه که در سال های اخیر صورت گرفته برقراری توازن میان روابط اقتصادی و سیاسی با آفریقا بوده است.

وی تاکید کرد: ما با بسیاری از کشورهای آفریقایی در سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد رابطه داریم لذا طبیعی است که بین ایران و آفریقا با توجه به اشتراک نظرهای موجود روابط استراتژیک و راهبردی وجود داشته باشد.

متکی گفت: بیش از 53 کشور در آفریقا حضور دارند که درصد بالایی از جامعه بین المللی را تشکیل می دهند و در سالهای اخیر طی یک استراتژی اعلام شده گامهای اولیه برای توازن در روابط اقتصادی ایران با این کشورها برداشته شد.

وزیر امورخارجه در عین حال مناسبات 5 میلیارد دلاری ایران با آفریقا را شروع خوبی عنوان کرد و گفت: کشور ما هم اکنون برای کشورهای آفریقایی اتومبیل، تراکتور، سد ، نیروگاه ، خط لوله و راه می سازد و در پروژه های مختلفی با توجه به کیفیت و قیمت های رقابتی کشورهای حضور جدی دارد.

وی تاکید کرد نگاه ما با آفریقا راهبردی است و این روابط بر اساس تعامل دو طرفه در یک خیابان دو طرفه شکل می گیرد.

متکی در پاسخ به سئوال دیگری درباره موضع ایران در کنفرانس بازنگری ان پی تی گفت: جلسه هماهنگی پیرامون کنفرانس بازنگری ان پی تی با حضور کارشناسان و رئیس جمهور در دفتر دکتر احمدی نژاد برگزار و تبادل نظرهایی دراین زمینه صورت گرفته است. این مواضع در حال نهایی شدن در دفتر رئیس جمهوراست و به محض حصول نتیجه نهایی به اطلاع همگان خواهد رسید.

همچنین باکاریف بوفانا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: دیدار امروز من با مسئولان ایرانی نشان از عزم و همبستگی ملت و دولت کشورم برای تقویت همکاری ها با ایران بوده و امیدوارم در پایان سفر به ایران مناسبات اقتصادی دو کشور تا سطح بسیار زیادی ارتقا یابد.

وی با اعلام اینکه روابط ایران و گینه کوناکری بسیار طولانی است، افزود: کشور ما در حال تغییر و حرکت به سمت جامعه مدنی جدید بوده و تحولات مثبتی در کشور ما در حال وقوع است که امیدوارم در ارتقاء جایگاه گینه کوناکری در غرب آفریقا موثر باشد.

بوفانا در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص روابط دو کشور گینه کوناکری و جمهوری اسلامی ایران گفت: هر کشوری در صحنه بین الملل جایگاه خود را دارد و در همین چارچوب به مسئولیت های سیاسی خود پرداخته است و همکاری هایی که میان دو کشور بوقوع می پیوندد ناشی از اعتماد میان دو کشور است.

وی با تاکید بر اینکه گینه کوناکری می تواند شریک استراتژیک بسیاری از کشورها باشد، گفت: ما سفرهای دوره ای بسیاری را آغاز کردیم که بعد از ایران به آفریقای، کویت و عربستان خواهیم رفت و در عین حال در صدد ایجاد همگرایی میان کشورهای غرب آفریقا هستیم.

بوفانا ایران و گینه کوناکری را دو کشور بزرگ در سازمان کفنرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد عنوان کرد و افزود: کشور ما هم اکنون به ایران از لحاظ اقتصادی و کمک های بشردوستانه نیاز دارد و امیدوار است که در روابط دو طرفه و در سازمانهای بین المللی مشارکت خوبی میان دو کشور بوقوع بپیوندد.

وی در ادامه، گینه کوناکری را در زمینه معدنی بسیار غنی عنوان کرد و گفت: 152 شرکت برای تحقیقات و اکتشاف در کشورمان حضور داشته و البته برخی از تحقیقات نشان از اهمیت گینه کوناکری در زمینه بوکسیت، آهن و طلا دارد.

وزیر امورخارجه گینه کوناکری با بیان اینکه یک شرکت ایرانی در عرصه معدن فعالیت خود را در گینه کوناکری آغاز کرده و نتایج خوبی نیز از فعالیت خود بدست آورده ، گفت: آمادگی داریم از تمامی سرمایه گذارانی که در پروژه های کشورمان حاضر می شوند حمایت کرده و تسهیلات را برای آنها مهیا کنیم و شرکت های ایرانی نیز می توانند در این حوزه وارد شوند.

بوفانا معادن بوکسیت کشورش را حدود 40 میلیارد تن عنوان کرد و خاطرنشان کرد: اگر سرمایه گذاران ایرانی بخواهند در کشور ما حضور پیدا کنند نهایت تسهیلات را برای آنها مهیا خواهیم کرد.

وی درپایان از برگزاری قریب الوقوع انتخابات در این کشور خبر داد و گفت: مردم ما برای آزادی و دموکراسی تلاش خوبی داشتند و در این مسیر نیز مطالبات آنها از سال 2007 پاسخ داده نشده بود که امیدواریم با برگزاری این انتخابات و حرکت به سمت دموکراسی به این مطالبات پاسخ داده شود.