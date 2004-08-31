همزمان با هفته تعاون 964 طرح تعاوني افتتاح مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، علي صوفي امروز در جمع خبرنگاران اضافه كرد: بابهره برداري از اين طرح هاي تعاوني، 24 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد شد.

وي، افزود: بيش از68 درصد سرمايه اين تعاونيها ازطريق خود اعضا و مابقي اعتبارات ازطريق تسهيلات بانكي تامين شده است.

صوفي، همچنين از بهره برداري هزاران واحد مسكوني كه بوسيله تعاونيهاي مسكن ساخته شده است خبر داد و افزود: درهفته تعاون

10 هزار و406 واحد مسكوني به بهره برداري مي رسد و به اعضاي تعاونيها واگذار مي شود.

وي، همچنين ديدار مسئولان بخش تعاون با رئيس جمهور در14 شهريور ماه ، نخستين روز از هفته تعاون و همايش بررسي جايگاه بخش تعاون در روز يكشنبه هفته آينده را از برنامه هاي مهم اين هفته اعلام كرد.

وزير تعاون به طرح بزرگ سرشماري تعاونيها اشاره كرد و گفت: از ضعفهاي بخش تعاون فقدان آمار لازم در اين بخش است كه هدف از اجراي اين طرح بزرگ شناسايي تعاونيها و مشخص كردن تعاونيهاي فعال و غيرفعال و سهم تعاونيها از توليد ناخالص داخلي است.

صوفي در مورد ساختار تعاونيها گفت: ساختار موجود وظيفه گراست و باتوجه به اينكه در كشورهاي پيشرفته بودجه هاي سنگيني را براي تغيير ساختار از وظيفه گرايي به فرايند گرايي اختصاص داده اند وزارت تعاون هم با اين هدف فعاليتهايي گسترده اي را انجام داده به نتايج مطلوبي هم رسيده است.