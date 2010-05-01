به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ارائه گزارش حوزه مشاوران جوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص عدم اجرای معدودی از آرای کمیسیون موارد خاص مرکزی وزارت علوم توسط برخی از دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وی طی بخشنامه­ ای ضمن یادآوری عواقب عدم اجرای آرای این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات مربوطه را به هیئت مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم سپرد.

وزیر علوم در این بخشنامه آورده است: با توجه به لازم الاجرا بودن احکام صادره از کمیسیون های بررسی موارد خاص مرکزی و استانی وفق آیین نامه اجرایی ابلاغی، اقتضاء دارد چنانچه مواردی در این رابطه به صورت معوق باقی مانده است، سریعا وفق مقررات بررسی و اقدام عاجل معمول و نتیجه اعلام شود.

در ادامه بخشنامه آمده است: بدیهی است با تذکر و نظارت عالیه بر موضوع، یادآوری شود هرگونه استنکاف از اجرای آراء و در صورتی که موجبات تضییع حقوق اشخاص ذینفع را فراهم کند، موضوع بلافاصله به هیئت مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.

کمیسیون بررسی موارد خاص مرکزی و کمیسیون های استانی ذیربط، مسئولیت بررسی و قضاوت دقیق تر مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و محروم از تحصیل به صورت موردی و خاص را بر عهده دارند که در موارد معدودی، برخی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از اجرای آرای کمیسیون های مذکور استنکاف کرده و موجبات تضییع حق و اتلاف وقت دانشجویان را برای چندین ماه فراهم می کردند.