به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ارائه گزارش حوزه مشاوران جوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص عدم اجرای معدودی از آرای کمیسیون موارد خاص مرکزی وزارت علوم توسط برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وی طی بخشنامه ای ضمن یادآوری عواقب عدم اجرای آرای این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات مربوطه را به هیئت مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم سپرد.
وزیر علوم در این بخشنامه آورده است: با توجه به لازم الاجرا بودن احکام صادره از کمیسیون های بررسی موارد خاص مرکزی و استانی وفق آیین نامه اجرایی ابلاغی، اقتضاء دارد چنانچه مواردی در این رابطه به صورت معوق باقی مانده است، سریعا وفق مقررات بررسی و اقدام عاجل معمول و نتیجه اعلام شود.
در ادامه بخشنامه آمده است: بدیهی است با تذکر و نظارت عالیه بر موضوع، یادآوری شود هرگونه استنکاف از اجرای آراء و در صورتی که موجبات تضییع حقوق اشخاص ذینفع را فراهم کند، موضوع بلافاصله به هیئت مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
کمیسیون بررسی موارد خاص مرکزی و کمیسیون های استانی ذیربط، مسئولیت بررسی و قضاوت دقیق تر مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و محروم از تحصیل به صورت موردی و خاص را بر عهده دارند که در موارد معدودی، برخی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از اجرای آرای کمیسیون های مذکور استنکاف کرده و موجبات تضییع حق و اتلاف وقت دانشجویان را برای چندین ماه فراهم می کردند.
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