به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس پاکستان اعلام کرد که امروز شنبه در نتیجه یک انفجار انتحاری در بازاری شلوغ در دره سوات دستکم چهار نفر کشته و 9 فرد دیگر زخمی شدند.
پلیس پاکستان امروز شنبه سه عضو طالبان را در شهر مینگورا بازداشت کرد.
رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که جسد یک افسر سابق سازمان جاسوسی پاکستان که ماه گذشته توسط شبه نظامیان ربوده شد، روز جمعه در شمال غرب این کشور یافت شد.
تحولات افغانستان
وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که روز جمعه در نتیجه دو انفجار جداگانه در ولایت هلمند در جنوب و ولایت فراه در غرب این کشور 15 نفر زخمی شدند.
طالبان اعلام کردند که روز گذشته در جریان علملیات ناتو در منطقه مارجه در ولایت هلمند افغانستان پنج نظامی آمریکایی کشته شدند.
ارتش آمریکا اعلام کرد که شمار تلفات این کشور از زمان آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 تاکنون به 966 نفر رسید.
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