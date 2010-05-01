بازداشت سه عضو طالبان در شهر مینگورا، کشته و زخمی شدن 14 نفر در مناطق مختلف پاکستان و کشته شدن پنج نظامی آمریکایی در ولایت هلمند افغانستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.