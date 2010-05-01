به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، جواد عرفانیان ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه افزود: جمهوری اسلامی ایران 450 متر مکعب از آب سد دوستی سهم دارد که شامل 150 متر مکعب آب شرب و 300 متر مکعب آب کشاورزی است که با اجرای این پروژه سهم کشورمان به طور کامل به دست آمده و سر ریز آب نیز توسط ایران دریافت می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: این پروژه شامل لایروبی رودهای اصلی و فرعی دولت آباد، جنگل، مظفری و انقلاب می شود که برای آبرسانی به روستاهای قوش سربازی، قوش عظیم، قلعه قصاب شهرستان سرخس استفاده می شود.

عرفانیان ادامه داد: طول لایروبی رودهای مذکور حدود 400 کیلومتر در عرض متوسط پنج تا 15 متر و عمق متوسط دو متر است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تاکنون 200 کیلومتر از این رودها با هزار و 200 میلیون ریال اعتبار تخصیصی از اعتبارات اداره کل مدیریت بحران استان لایروبی شده است و هم اکنون 200 کیلومتر دیگر با هزار و 300 میلیون ریال اعتبار در حال انجام است.

عرفانیان با اشاره به دستاوردهای این اقدام تاکید کرد: دریافت تمام و کمال سهم آب ایران از سد دوستی یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژه است.