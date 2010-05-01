به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت‌ها که از روز گذشته با برگزاری مسابقات نوجوانان در بانکوک آغاز شده است، امروز جوانان کشورمان یک مدال طلا، یک نقره و 2 برنز در بخش پسران کسب کردند.

قاسم نوری زاده تنها چهره طلایی تیم جودو جوانان ایران در مسابقات امروز بود که موفق شد مدال طلای وزن 60- کیلوگرم را بدست آورد. او پس از پیروزی مقابل حریفانی از تایوان و ترکمنستان به دیدار نهایی وزن 60- کیلوگرم راه یافت و با برتری مقابل حریفی از مغولستان صاحب گردن آویز طلا شد.

در وزن 55- کیلوگرم احسان بهرامیان نمایندگان هند، تایلند و ازبکستان را شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت اما در این مرحله به نماینده قزاقستان باخت و به مدال نقره بسنده کرد.

تیم جودو پسران ایران در اوزان 66- و 73- کیلوگرم نیز به 2 مدال برنز دست یافت. سعید مولایی در وزن 66- کیلوگرم بعد از برتری مقابل نماینده یمن و شکست به حریفی از قزاقستان در گروه بازنده‌ها نمایندگان هند و کره شمالی را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن 73- کیلوگرم نیز امیر خادمیان بعد از یک دور استراحت، حریفی از ازبکستان را برد. او در نیمه نهایی نتوانست از پس حریف قزاقستانی خود برآید و راهی جدول بازنده‌ها شد. خادمیان در این جدول با شکست نماینده سوریه مدال برنز را بر گردن آویخت.

در بخش بانوان هم سحر آقایی در وزن 63- کیلوگرم و صبا کرمعلی در وزن 70- کیلوگرم با 2 شکست پیاپی از دور مسابقات حذف شدند و از دستیابی به مدال بازماندند.