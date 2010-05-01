حسین اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: توربین المللی دوچرخه مالزی با حضور 18 تیم اروپایی، آسیایی و آفریقایی از هفتم اردیبهشت ماه در پنج مرحله برگزار شد.

وی افزود: تیم ولی عصر با حضور شش دوچرخه سوار، جلیل اسلامی، محمد زنگی آبادی، علیرضا حسن زاده، سید مصطفی سیررضایی، سید معزالدین سیدرضایی و سعید ناطقی به مربیگری حسین معین الدینی در این مسابقات حضور یافت.

اسلامی یادآور شد: مسافت کلی این تور 846 کیلومتر بود و امروز در مرحله پایانی که به مسافت 195 کیلومتر برگزار شد محمد زنگی آبادی از تیم ولی عصر کرمان دوم بخش انفرادی شد.



