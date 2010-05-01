به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است:" طی سالهای اخیر با همکاری دستگاه‌های محترم اطلاعاتی،امنیتی،انتظامی و قوه محترم قضائیه اقدام به تشکیل ستادی با عنوان "ستاد مبارزه با تکثیر و توزیع غیرمجاز آثار سمعی و بصری و سینمایی" نموده است و در دفاع از صیانت حقوق مادی و معنوی هنرمندان گام های موثر و تلاش بی وقفه ای را به منظور قانونمند نمودن هر گونه فعالیت در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و نمایش فیلم در مکان های مختلف معمول داشته است؛اما با تاسف تاکنون در قطارهای مسافربری موفقیتی به منظورعدم پخش فیلم های بدون مجوز به رغم تمامی تلاش های انجام شده در این زمینه حاصل نگشته و اسباب گلایه تمامی سینماگران و دستگاه‌های تلاشگر این عرصه را فراهم آورده است".

در بخش دیگری از این نامه وی یادآور می شود:"همانطور که استحضار دارید نمایش فیلم ها در محیط های جمعی همچون وسایل حمل و نقل عمومی در صورت عدم اخذ مجوز و پرداخت حقوق صاحبان و مالکان این آثار فرهنگی، جدای از ضربه و صدمه زدن به ساختار اقتصادی سینمای ملی و جلوگیری از ارتقاء بنیه مالی و تدارکاتی تهیه کنندگان در ساخت برنامه های آتی،از نظر شرعی و دینی نیز جایگاهی ندارد و نظر اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید بر این که هر گونه بهره‌مندی از آثار فرهنگی و هنری بدون رضایت صاحبان و مالکان آن آثار مجاز نمی‌باشد، مؤید این مطلب می‌باشد، مضافاً این که این موضوع در قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین نیز تصریح شده است و در اصلاحیه جدید آن، خاطیان با مجازاتهای شدیدتری در قیاس با گذشته مواجه می باشند".

در پایان داروغه زاده خاطر نشان می کند:"از این رو از آن مقام محترم خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایید تا پخش فیلم و آثار سمعی و بصری در خارج از چارچوب ضوابط و مقررات کشور در شبکه ریلی متوقف شود.در انتها اعلام می نماید این ستاد برای تحقق این هدف و احقاق حقوق مالکین محترم اینگونه آثار آمادگی هرگونه همکاری را با آن سازمان محترم دارد.از بذل عنایت و توجه حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را داریم".