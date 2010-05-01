به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی امروز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته عقیدتی و سیاسی در سپاه ، معنویت و بصیرت را دو اصل اساسی و ضروری حرکت این نهاد انقلابی دانست و گفت: پاسداری از انقلاب ایجاب می کند که این دو رکن اساسی به شکل متوازن وجود داشته باشد تا هم بتواند در سخت ترین شرایط ماموریت خود را به نحو احسن انجام دهد و هم بتواند مسیر حرکت خود را در جهت حرکت رهبری تداوم بخشد.

وی شهید مطهری را مظهر عمق بخشی سیاسی و نیز عمق بخشی عقیدتی نامید و افزود: او کسی بود که در عصر تهاجم به دین که توسط لیبرالیسم و ماتریالیسم قد علم کرده بود، با قلم و بیان رسای خوداندیشه های گوناگون را نقد کند .

سعیدی درادامه جریان های مادیگرایی شرقی ، لیبرالیسم غرب ، ناسیونالیسم ، التقاط و نیز جریان اسلام ناب محمدی(ص) را پنج جریان اصلی و تاثیرگذار در تاریخ معاصر برشمرد و افزود: شهید مطهری اندیشه ناب اسلامی را تبیین کرد و توانست جریان های التقاطی و مادی را به خوبی نقد کرده و دربرابر آنها بایستد و انتخاب 12 اردیبهشت بعنوان روز عقیدتی و سیاسی در سپاه از همین جهت بوده است چرا که ما نیز در سپاه بدنبال همین مساله هستیم و تمام آموزشهای عقیدتی ما در سپاه برگرفته از همین رویکرد و بر پایه آثار و اندیشه های ناب شهید مطهری است.

وی در ادامه با تشریح برنامه های هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و محورهای مهم فعالیت های عقیدتی و سیاسی در سال 89 اظهار داشت: در سال جدید صدهزار پاسدار زیر پوشش برنامه های عقیدتی و سیاسی قرار خواهند گرفت و در بخش سیاسی نیز 12هزار هادی سیاسی شناسایی شده اند که نشست های متعدد سیاسی را در طول سال برگزار خواهند نمود و در مجموع سال 89 سالی پرکار از نظر فعالیت های عقیدتی و سیاسی بوده و امیدواریم بتوانیم برنامه های از پیش تعیین شده را بخوبی اجرا نماییم.

نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین از تغییر نظام عقیدتی و سیاسی در سپاه و کاربردی تر شدن آن خبر داد و گفت: ما در چند سال اخیر متغیرهای زیادی را شاهد بودیم که یکی از آنها ارتباط با نسل سوم و نسل چهارم است. نسل اول سپاه در شرف انتقال هستند که تجربیات ملموسی در زمینه های مختلف دارند و ما باید با ترسیم سرفصل های متناسب در زمینه انتقال فرهنگ جبهه و جنگ به نسل های سوم و چهارم برنامه ریزی کنیم.

وی پاسخ به شبهه افکنی ها ، استاد محور شدن آموزشها و تغییر در شیوه ها ، ابزار و سرفصل ها را از دیگر ویژگی های نظام جدید آموزش عقیدتی و سیاسی برشمرد و گفت: جزئیات این نظام جدید طی روزهای آینده و در برنامه هایی که به مناسبت هفته عقیدتی و سیاسی در سپاه برگزار می شود تشریح خواهد شد.

سعیدی در پاسخ به سوالی در خصوص تولیدات فرهنگی سپاه با اعلام خبر تدوین کتابی درباره استانداردهای زندگی یک انسان مسلمان با عنوان موقت مانیفست اسلامی اظهار داشت: تاکنون در طول این سی سال چیزی تحت عنوان مانیفست اسلامی تدوین نشده بود لکن ما موفق شدیم این جزوه را در 700 صفحه و 180 معیار تهیه کنیم که شامل معیارهای اعتقادی، فردی و اجتماعی یک انسان مسلمان براساس آموزه های قرآن و سنت است و کامل ترین کتابی است که اگر یک جوان بخواهد با اصول اولیه زندگی اسلامی آشنا شود می تواند به آن مراجعه کند .

انتشار مانیفست اسلامی از سوی سپاه

وی از ارایه این کتاب به بازار نشر تا دوماه آینده خبر داد و گفت : این نخستین کتاب ماست و کتاب دوم ما درباره یک پاسدار مطلوب است که علاوه بر موارد ذکر شده از قرآن و سنت توصیه ها و فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نیز در آن گنجانده شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه بررسی و شناخت جریانهای مختلف سیاسی معاصر را از دیگر اقدامات حوزه نمایندگی در عرصه عقیدتی و سیاسی برشمرد و افزود: ما فعلاً 15 جریان مختلف سیاسی را در دستور کارشناخت و بررسی قرار داده ایم که فعلاً 10 مورد آن به اتمام رسیده است . همچنین بخش جامعه روحانیت آن چاپ شده و در اختیار علاقمندان قرار دارد و آثار مربوط به احزاب نیز به تدریج آماده خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه های عقیدتی و سیاسی برای سربازان نیز گفت: آشنایی سربازان با قرآن با رویکرد تشویق محور، آموزش احکام اولیه و نیز آشنایی با نماز جماعت از جمله برنامه های ما در این زمینه است که بازخوردهایی که از جامعه داشتیم و نیز اظهار تشکر مکرر خانواده های سربازان نشان دهنده توفیق سپاه در این زمینه است.

سعیدی در ادامه با تشریح برنامه های سپاه در خصوص مبارزه با جنگ نرم نیز گفت: همانگونه که در جنگ سخت اگر نیروی مدافع قوی باشد دشمن نمی تواند نفوذ کند درجنگ نرم نیز اگرما بتوانیم ذهن مردم را از معارف درخشان عقیدتی و فرهنگی خودمان پرکنیم کاری از دشمن ساخته نیست.

وی برنامه های سپاه را در این خصوص در دو بخش سلبی و ایجابی قابل ارزیابی دانست وگفت: در بخش ایجابی عمده کار به عهده بسیج است که با بدنه جامعه ارتباط دارد و در بخش سلبی نیز کارهایی نظیر ارتش سایبری و مقابله با تهدیدات اینترنتی کاملاً موثر واقع شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: شبکه سایبر، اتاق فکر سامان دهنده جریان فتنه بود که سپاه با تشخیص درست توانست با این جریان برخورد کند که در آن مقطع بسیار مهم و موثر واقع شد.

وی با رد این فرضیه که سپاه را یک نهاد صرفاً نظامی می داند، خاطر نشان کرد: سپاه یک نهاد انقلابی است اما تنها یک نهاد نظامی صرف نیست. سپاه در حقیقت یک نهاد اطلاعاتی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است که در هر بخش بعنوان معین دستگاه مربوط عمل می کند. یعنی در بخش اطلاعات معین وزارت اطلاعات است. در بخش فرهنگی معین دستگاههای فرهنگی است. در بخش سازندگی معین سازندگی کشور است و بنابر این رسالت او نیز با رسالت نیروهای مسلح کلاسیک کاملاً متفاوت است و چنین نهادی هم باید دانش سیاسی قوی و هم بینش سیاسی قدرتمند داشته باشد.

سعیدی ادامه داد: سپاه یک نهادی متفاوت نیست. امام در هیچ جا نفرمودند سپاه وارد مسایل سیاسی نشود. اگر کسی دیده است به ما اطلاع دهد.فرمایش امام این بود که سپاه وارد دسته بندی ها و احزاب نشود که امروز بطور واضح و روشن ملموس است که سپاه پرچم هیچ حزب و گروهی را بلند نکرده و برای هیچ گروهی کار نمی‌کند.

وی تاکید کرد: ملاک برای ما تنها ولی فقیه است که حکم او حکم امام زمان است و هر فردی که میزان قربش به مواضع رهبری نزدیک تر باشد به ما هم نزدیک تر است و اگر روزی اشخاص یا گروهها ازمواضع ولی فقیه فاصله گرفتند ما نیز از آنها فاصله می گیریم.