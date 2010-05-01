آمار بیکاری در کردستان یک درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد الوندی ظهر شنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز کارگر به خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان گفت: نرخ بیکاری در استان کردستان بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار کشور در سال جاری یک درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: نرخ بیکاری در استان کردستان بر اساس آمارهای مرکز آمار، در سال گذشته 9.5 درصد بوده است که این میزان در ابتدای سال جاری به 10.5 درصد افزایش پیدا کرده است و این مهم نشان از افزایش بیکاری در این استان است.

مشاور مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان خاطرنشان کرد: رکود اقتصادی در جهان، اتخاذ سیاست های انقباضی در بانک های عامل و متوقف کردن پرداخت تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده و رکود بازار مسکن در استان کردستان از جمله مهمترین عوامل موثر بر افزایش نرخ بیکاری در استان به شمار می روند.

الوندی عنوان کرد: متاسفانه در کنار عوامل گفته شده، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی استان کردستان باعث شده است که میزان تعدیل نیروی کار افزایش یافته و در کنار سایر عوامل باعث افزایش یک درصدی نرخ بیکاری در این استان شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت شاغل استان کردستان حدود 400 هزار نفر برآورد شده است، یادآور شد: حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی، ارائه تسهیلات به کارگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده و توجه به ظرفیتهای بومی استان کردستان می تواند در زمینه افزایش اشتغال موثر باشد.

در مراسم گرامیداشت روز کارگر در استان کردستان که با حضور جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی برگزار شد، از 11 کارگر نمونه استان تجلیل و تقدیر شد.