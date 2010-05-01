به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله تنباکویی نجفی معلول مخترع، ساکن شهرری توانست با اختراع چرخ خرید ویژه معلولین ویلچری مدال طلای این مسابقات را به دست آورد.
این چرخ خرید، شامل سبدی با صفحه توازن است که خرید را برای معلولین ویلچری تسهیل می کند.
رئیس بهزیستی شهرستان ری نیز در منزل این مخترع حضور یافته و از تلاشها و افتخارآفرینی تنباکویی نجفی تقدیر کرد.
دراین نمایشگاه و مسابقات بینالمللی اختراعات ژنو که از یکم تا پنجم اردیبهشت ماه سال جاری در کشور سوئیس برگزار شد، بیش از هزار طرح از 50 کشور جهان شرکت داشتند.
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