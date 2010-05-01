استان تهران - خبرگزاری مهر: جایزه ویژه، مدال طلا و دیپلم افتخار سی و هشتمین مسابقات بین المللی اختراعات 2010 ژنو در سوئیس به معلولی از شهرستان ری اختصاص یافت.