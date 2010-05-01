به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، جنبش مبارزه با محاصره غزه اخیرا دیدارهایی با برخی از نمایندگان اتحادیه اروپا در ارتباط با اوضاع بسیار سخت معیشتی ساکنان نوار غزه، در پی تداوم سه ساله محاصره داشته است.

"جنبش مبارزه با محاصره غزه در اروپا" که مقر آن در بروکسل (پایتخت بلژیک) قرار دارد، در ادامه اعلام کرده است که تلاش خود برای فشار در زمینه شکسته شدن محاصره غزه را به مدت یک ماه در اکثر پارلمان های اروپایی تداوم می بخشد.

این جنبش هدف خود را انعکاس واقعیت های فاجعه بار نوار غزه دانسته است و از نمایندگان پارلمان های اروپایی خواسته است برای شکستن محاصره غزه تلاش کنند.

در بیانیه جنبش مبارزه با محاصره غزه در اروپا همچنین آمده است: محاصره غزه با تمام قوانین حقوقی و انسانی تناقض دارد و مسئله در حد جنایت جنگی و جرم ضد بشری محسوب می شود.

البته به نظر نمی رسد، تلاش این جنبش با توجه به هم پیمانی دیرینه اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی نتیجه ای عملی در شکستن محاصره غزه داشته باشد.