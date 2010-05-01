به گزارش خبرنگار مهر، این رمان داستان یک وکیل ایرانی را روایت می‌کند که ناگهان چشم باز می کند و خود را در پاریس می‌بیند.او در این وضعیت جدید گذشته و حتی نامش را از یاد برده است ،اما آهسته آهسته چیزهایی را به خاطر می‌آورد و رمان بدین ترتیب پیش می رود.

در "سایه‌اش دیگر زمین را سیاه نخواهد کرد" می‌خوانیم: این تصویر احتمالاً شبیه تصویر کودک لنگی بود که صدای پایش را روی کف آجری حیاط یک خانه قدیمی می‌شنیدم و با این حال هیچ‌گونه تصوری از چهره و قد و قامتش نداشتم. در نظر من این کودک بی‌چهره بود و اگر حتی چهره داشت چهره او شبیه یک مشت گره کرده و گاهی شبیه یک سیب‌زمینی وارفته بود. یک بچه ناقص‌الخلقه مثلاً برادر یا شاید حتی تنها برادر بنی‌عالمی که به او محبت داشتم و با این حال هرگز دل دیدن چشمهایش را نداشتم.

حسین نوش آفرین علاوه بر داستان‌نویسی مترجم آثار ادبی نیز هست. از وی تا کنون در حوزه ترجمه کتابهای "جاده" نوشته کورمک مک‌کارتی و دو کتاب از ریچارد براتیگان با نامهای "یک زن بدبخت" و "پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد" به چاپ رسیده است.

کتاب "سایه‌اش دیگر زمین را سیاه نخواهد کرد" با شمارگان 1100 نسخه در 136 صفحه و به قیمت 3000 تومان منتشر شده است.