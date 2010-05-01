به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حمیدرضا حاجی بابایی آمده است: " دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت معلم فرزانه، فیلسوف عالیقدر و گرانمایه، شهید مرتضی مطهری، آغازگر هفته ی معلم و یادآور شکوه و عظمت مردان و زنان پاکباخته و فرهیخته ای است که در تاریخ پرافتخار این سرزمین، در حریم مقدس مدرسه و فضای آسمانی آموزش و پرورش زیباترین جلوه های عشق و ایثار را در کسوت معلمی در نگارخانه هستی به تصویر کشیده اند. آنانی که سرچشمه فیاض ادب و معرفت اند و نسل های پی درپی را از زلال دین و دانایی بهره مند می‌سازند.

رسالت سترگ آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی خلاق، فکور، اندیشمند و پایبند به ارزشهای دینی و اخلاقی بی گمان مرهون کوشش خستگی ناپذیر آموزگاران و معلمانی است که با همت و تلاش مضاعف، نگاه بلند خویش را به افقی معطوف داشته اند که ایرانی مقتدر، آباد و دانش‌محور در سایه رهنمودهای حکیمانه و خردمندانه مقام معظم رهبری ، میوه‌ی به بار نشسته‌ی آن خواهد بود.

ایران اسلامی در آغازین سال از دهه « پیشرفت و عدالت » با حمایت دولت خدمتگزار در تدارک تحولی بنیادین و جهشی بزرگ به سمت تعالی است که کلید واژه های این تحول عظیم در دستگاه بزرگ آموزش و پرورش با اهتمام و اندیشه اعجازگر شما معلمان عزیز و راسخ قدم معنا می‌یابد.

اینجانب به عنوان خادمی کوچک از میان جمع بزرگ و با صفای معلمان بزرگوار ، ضمن تبریک گرامیداشت روز و هفته معلم ، ملت بزرگ ایران اسلامی را به حضور و شرکت در این بزرگداشت و تکریم مقام و منزلت شامخ معلم در اهتمام به فراهم کردن زمینه های بهره مندی بیشتر از مراتب علم‌، فضیلت، اخلاق و عشق به خدمت آنان فرا می خوانم .

عزم و پایداری همکاران فرهنگی خود را همسو با برنامه های دولت کریمه در تحقق پیشرفت و عدالت در سالی که موسوم به « همت و کار مضاعف » است می ستایم و امیدوارم دانش آموزان عزیز درس شیرین خودباوری ، هویت و ارزش مداری را به عنوان ارمغانی از معلمین در کارنامه ماندگار خویش به ثبت رسانده و به آیندگان هدیه کنند.