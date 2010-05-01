زمان برگزاری هیئت امنای دانشگاه آزاد / جاسبی شاید رئیس دانشگاه بماند

دکتر کریم زارع در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص زمان اجرای اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه مراسم تقدیر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی افزود: اساسنامه مراحلی داشته که به تدریج آن را طی کرده است. دانشگاه آزاد در اساسنامه اول به عنوان یک موسسه بوده و پس از آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه بعدی مطرح شده و در نهایت اساسنامه فعلی به تصویب رسیده است که این اساسنامه به زودی در جلسات هیئت امنا و هیئت موسس که از ارکان دانشگاه هستند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

زارع یادآور شد: همانطور که ریاست عالی دانشگاه اعلام کرد دهه چهارم دانشگاه آزاد دهه رقابت با دانشگاههای بزرگ است و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد. دانشگاه فراز و نشیب های زیادی را داشته و این مرحله را هم به خوبی پشت سر می گذارد.

وی با اشاره به حمایتهای مقام معظم رهبری و حمایت بیش از 250 نماینده مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: پیشنهادم به تمام کسانی که می خواهند راجع به مسیر دانشگاه صحبت کنند این است که با پژوهش صحبت کرده و با این موضوع احساساتی برخورد نکنند و مطمئن باشند که دانشگاه از برنامه ریزی قوی ای برخوردار است.

زارع در پاسخ به مهر در خصوص اعلام نام دکتر جاسبی به عنوان ریاست دانشگاه آزاد بر اساس اساسنامه اصلاح شده گفت: این موضوع بستگی به نظر هیئت امنا دارد و اگر ایشان بتواند رضایت هیئت امنا را جلب کند معرفی می شود.

وی درباره اعلام آمادگی جاسبی برای ادامه ریاست دانشگاه آزاد به مهر گفت: دکتر جاسبی انسان پویایی است هر جا که لازم باشد در خدمت نظام است. البته این نظر بنده است خودش موضوعی را عنوان نکرده اما بنده به عنوان کسی که 30 سال است وی را می شناسم این را می گویم. من دکتر جاسبی را مدیری توانمند می دانم.

معاون دانشگاه آزاد در خصوص ابهام در عضو نهم هیئت موسس دانشگاه آزاد گفت: تا آنجا که بنده اطلاع دارم هیئت موسس کسی را حذف نکرده است و در هیئت امنای دانشگاه آزاد نیز هیچ گاه راجع به حذف فردی از هیئت موسس موضوعی مطرح نشده است. در مورد اینکه فردی حذف شده باشد نیز نظری عنوان نشده است.

زارع در مورد تغییر ترکیب هیئت امنا در اساسنامه اصلاح شده یادآور شد: در حال حاضر نمی توانم در مورد ترکیب هیئت امنا نظری اعلام کنم و این موضوع باید در جلسات هیئت موسس و هیئت امنا به عنوان ارکان دانشگاه بررسی شود چرا که آنها ذیصلاح و ذی حق در این مورد هستند.