به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، از دقایق ابتدایی صبح روز جمعه تاکنون شش زمین لرزه نسبتا شدید مناطق مختلف استان کرمان به لرزه در آورد اما شدیدترین این زمین لرزه ها که موجب هراس مردم شد صبح جمعه در جیرفت و در جنوب استان کرمان رخ داد.

اولین زمین لرزه دو روز گذشته استان کرمان ساعت 52 دقیقه و 8 ثانیه صبح جمعه با شدت 2.9 ریشتر در شهرستان زلزله خیز زرند روی داد، دومین زمین لرزه کرمان با شدت 3 ریشتر در بخش "نگار" در نزدیکی شهر کرمان روی داد و ساعت دقیق وقوع این زمین لرزه یک و هفت دقیقه و 43 ثانیه بامداد ثبت شد.

اما زمین لرزه های شدید روز گذشته کرمان در جیرفت روی داد که موجب شد مردم به دلیل وقوع دو زمین لرزه شدید در دقایق ابتدایی صبح از منازل خود خارج شوند و ساعتی را در فضای آزاد بگذرانند.

اولین زمین لرزه جیرفت ساعت یک و 43 دقیقه صبح جمعه به شدت 3.4 ریشتر و در عمق 21 کیلومتری زمین و در مشخصات 57.42 درجه طول جغرافیایی و 28.57 درجه عرض جغرافیایی روی داد و یک دقیقه بعد ساعت یک و 44 دقیقه زمین لرزه 3.9 ریشتری در عمق هشت کیلومتری زمین و در مشخصات 57.34 درجه طول جغرافیایی و 28.54 درجه عرض جغرافیایی رخ داد.

وقوع این زمین لرزه مردم شهر جیرفت در همسایگی شهرستان بم را برای دقایقی در لحظات ابتدایی صبح مجبور کرد به فضای خارج از خانه بروند.

زمین لرزه آخر دیروز نیز که ساعت 14 و 20 دقیقه رخ داد موجب شد ارزوئیه در شهرستان بافت با شدت 3.2 ریشتر به لرزه درآید.

امروز نیز شهر راور را زمین لرزه ای 2.5 ریشتری تکان داد، که این زمین لرزه ها نشان از فعال بودن گسلهای اکثر مناطق استان کرمان دارد و تنها یک پیام دارد زمین لرزه در راه است و مردم و مسئولان استان کرمان باید هوشیار باشند.

18 گسل زلزله خیز در کرمان وجود دارد

استان کرمان طبق نظر کارشناسان 18 گسل فعال و زلزله خیز دارد که خود شامل گسله هایی می شود که هر یک هر لحظه امکان فعالیت دارند و این تنها شامل گسلهای شناخته شده کرمان است و باید به یاد آورد که زمین لرزه مخوف بم به دلیل فعالیت گسلی روی داد که شناخته شده نبود و پس از هزاران سال در یکی از شهرهای پرجمعیت استان فاجعه به بار آورد.

بروز زمین لرزه مخوف بم که هزاران نفر را در یک لرزه به کام مرگ فرستاد موجب شد که استان کرمان یک سوم از تلفات جانی 100 سال اخیر کشور را به خود اختصاص دهد.

یک سوم تلفات سوانه صده گذشته کشور در کرمان روی داده است

هر چند که استان کرمان یکی از حادثه ترین استانهای کشور به دلیل بروز سیل، طوفان، زلزله و سوانح رانندگی می باشد اما باید به این نکته توجه داشت که زمین لرزه، اکثر میزان تلفات سالهای اخیر استان را به خود اختصاص داده است و مردم باید در مقابل بروز این حادثه طبیعی کاملا آماده باشند و به دلیل مرور زمان خاطرات تلخ زمین لرزه بم را فراموش نکنند و مقاوم سازی و استحکام را مهمترین سرلوحه کار خود در ساخت و ساز قرار دهند.

نکته قابل تامل درخصوص زمین لرزه بروز حداقل هزار زمین لرزه در طول سال در استان کرمان می باشد که حداقل 240 مورد از آنها بالای چهار ریشتر می باشد.

نکته دیگر آنکه سوانح غیرمترقبه در کشور سالانه 50 هزار میلیارد ریال خسارت به جای می گذارد که معادل یک سوم بودجه ملی کشور می باشد.

جلوی تمام این سوانح را می توان با کمی دقت در رعایت اصول ایمنی بخصوص در بحث زمین لرزه گرفت زیرا کشورهایی مانند ژاپن که زمین لرزه همانند کرمان جزئی از زندگی مردم شده است کمترین تلفات زمین لرزه را نیز دارد.



استحکام سازی تنها راه قطعی مقابله با زمین لرزه

در این میان نقش دولت به عنوان ناظر بر اصول ساخت و ساز و سیاست گذار اصلی بخش ساخت و ساز در معرفی روشهای نوین ساخت و ساز به مردم و نظارت جدی تر بر کار پیمانکاران و همچنین نقش مردم در ایجاد فرهنگ استحکام بخشی و بالا بردن سطح آمادگی خود در مقابل سوانح انکار ناپذیر است.

رعایت نکات ایمنی در استانی که بیشترین خسارات انسانی زمین لرزه طی سالهای اخیر در کشور را داشته است ضروری است.

گسلهای کرمان نیاز به مطالعه دقیق دارند

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان نیز در خصوص زلزله خیز بودن استان کرمان صالحی با اشاره به وجود گسل در اکثر نقاط استان کرمان به جزء قسمت کوچکی از شهرستان سیرجان گفت: باید در راستای شناسایی مناطق فعال زمین لرزه خیز مطالعات دقیق در استان صورت گیرد.

محسن صالحی مقاوم سازی و استحکام بناهای مسکونی و تجاری و اداری را مهمترین عامل در کاهش سوانح در زمان بروز زمین لرزه های بزرگ دانست.

وی گفت: مردم باید از زمین لرزه های بم و زرند درس بگیرند و حوادث تلخ این زمین لرزه ها را بیاد آورند و درخصوص استحکام بخشی منازل خود اقدام کنند.

صالحی افزود: اقدامات مناسبی درخصوص مدیریت بحران در زمان بروز زمین لرزه در استان کرمان بخصوص پس از زمین لرزه بم صورت گرفته است اما مهمترین عامل در کاهش خسارات زمین لرزه تنها مقاوم سازی سازه ها می باشد.

همه نقاط جمعیتی کرمان درمجاورت گسل قرار دارند

معاون سازمان زمین شناسی کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه همه نقاط جمعیتی کرمان در مجاورت گسلهای فعال هستند گفت: کانون زمین لرزه سیستمهای گسلهای کرمان به سمت جنوب در حال حرکت است.

علی رشیدی گفت: تقریبا تمام مراکز جمعیتی استان کرمان و شهرهای بزرگ در مجاوری گسلهای جوان و فعال قراردارند.

وی در خصوص تعداد گسلهای فعال کرمان گفت: نمی توان عدد دقیقی درخصوص تعداد گسلهای فعال کرمان اعلام کرد چون تنها یکی از گسلهای فعال کرمان که به "گسل کوهبنان" معروف است خود از 40 گسل مختلف تشکیل می شود، که این گسله ها با فواصل مختلف از هم قرار واقع شده اند که زمین لرزه سال 83 زرند که منجر به کشته شدن تعدادی از هم استانی ها شد به دلیل فعالیت تنها یکی از این گسلها رخ داد همچنین همین گسل در سال 56 نیز موجب بروز زمین لرزه شدید و تلفات سنگین مالی و انسانی در منطقه شده است که فعالیت این گسل هم اکنون به سمت جنوب گسل در حال حرکت است.

رشیدی خاطر نشان کرد: گسلها در واقع شکستگی پوسته زمین هستند که به دلیل جابجایی به وجود آمده اند که در بسیاری نقاط وجود دارند اما گسلهای زلزله خیز گسلهایی هستند که فعال هستند و حرکت می کنند با این حال همه گسلها خطرناک نیستند که به گسلهای مرده معروفند.



معاون سازمان زمین شناسی کرمان با اشاره به تمرکز گسلها در جنوب استان اضافه کرد: قابل انتظار است که در مجموع فعالیت گسلهای به خصوص مناطق مرکزی استان به سمت جنوب استان بخصوص شهرهای کهنوج و جیرفت سوق یابد.



وی گفت: گسلهای کرمان هم اکنون از یک الگو تبعیت می کنند بطوریکه حرکت زمین لرزه ها به سمت جنوب در حال جابجایی است بخصوص در گسل کوهبنان که کانون زمین لرزه از شمال به سمت جنوب در حال مهاجرت است بطوریکه کانون زمین لرزه گسل در ابتدا در قسمت شمالی فعال بود به تدریج در اطراف زرند فعالیت خود را شروع کرد و طبیعی است به تدریج به سمت شهر کرمان مهاجرت می کند.

نباید خطر بزرگ زمین لرزه را فراموش کنیم



رشیدی با اشاره به شهرستانهای جنوبی کرمان افزود: در نقشه گسلهای کرمان گسلها در نیمه جنوبی استان تمرکز بسیار بیشتری دارند و در واقع در استان کرمان هیچ منطقه ای به جزء قسمت کوچکی از شهرستان سیرجان از خطر احتمال بروز زمین لرزه در امان نیست.



معاون زمین شناسی کرمان تنها راه مقابله با زمین لرزه را مقاوم سازی دانست و افزود: با وجود این مسائل مقاوم سازی سازه ها تنها راه مقابله با زمین لرزه است که این مورد در کشورهای غربی و ژاپن با جدیدت دنبال می شود.

وی گفت: در زمین لرزه زرند و بم نیز دیدیم که مکانهایی که مقاوم سازی شده بودند کمتر صدمه دیدند و حداقل خسارات جانی نداشتند و بیشتر تلفات زمین لرزه به مکانهایی دارد شد که هیچ گونه مقاوم سازی را رعایت نکرده بوند.

رشیدی گفت: در مقابل زمین لرزه باید همیشه آمادگی داشته باشیم و در این صورت است که همیشه با آرامش زندگی خواهیم کرد اما نباید خطر بزرگ زمین لرزه را فراموش کنیم.

