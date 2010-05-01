به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سمینار علمی تخصصی عوامل پرخطر در دوران دانشجویی با حضور خانم دکتر نوری و دکتر محمدخانی ، یکشنبه 12 اردیبهشت ماه سال جاری از سوی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه از ساعت 16 تا 19 در سالن شماره یک مجتمع دانشگاهی پردیس کرج دانشگاه برگزار می شود.

بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت معلم از شهرک سینمایی غزالی

بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت معلم از شهرک سینمایی غزالی با حضور 20 نفر از دانشجویان علاقمند به مباحث سینمایی و هنری از سوی کانون فیلم و عکس مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه برگزار شد و در این بازدید دانشجویان با فضای ساخت فیلمهای سینمایی، صحنه های فیلمبرداری و نحوه ساخت یک فیلم آشنا شدند.

نشست سینما اقتباس در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد

نشست سینما اقتباس با پخش و نقد فیلم سینمایی گاو با حضور دکتر دکتر بیات، عضو هیئت علمی گروه ادبیات داستانی دانشگاه، سه شنبه هفت اردیبهشت ماه سال جاری از سوی انجمن علمی دانشجویی ادبیات داستانی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه از ساعت 19 تا 22 در سالن شماره 2 مجتمع دانشگاهی پردیس کرج دانشگاه برگزار شد.





