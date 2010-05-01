ابزار قانونی کافی برای ایجاد نوسازی بافتهای فرسوده وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمدپژمان ظهر شنبه در دومین کارگاه تخصصی احیا و نوسازی بافتهای فرسوده شهری مشکل تامین منابع مالی را از دیگر چالشهای فراروی اجرای احیا و نوسازی بافتهای فرسوده عنوان کرد .

شهردار مشهد افزود: نبود سازو کار مالی مشخص و روشن برای اجرای پروژه ازدیگر مشکلات اجرایی احیا و نوسازی بافت فرسوده است وبه گونه ای که بانکها به صورت موثر پذیرای ارائه تسیهلات بانکی برای این پروژه نیستند.

وی با اشاره به وسعت بافت های فرسوده در شهرهای کشور خاطر نشان کرد.با توجه به محدودیت منابع مالی اولویت بندی فرسوده در راستای ضرورتها و نیازهای پهنه های بافتهای فرسوده در شهر ما می تواند راهکاری در احیا و نوسازی بافتهای فرسوده شهر باشد.

پژمان گفت: نبود ابزارهای قانونی در اجرای احیا نوسازی بافتهای فرسوده علاوه بر کندشدن روند اجرایی زمینه ساز بروز اختلاف برداشت های دستگاه پشتیبان می شود.

شهردار مشهد منسجم شدن دستگاههای مجری در احیا نوسازی بافت های فرسوده با ضروری دانست و خاطرنشان کرد: یکپارچگی دستگاههای متولی علاوه بر جلوگیری از تناقضهای احتمالی در روند اجرایی منجر به افزایش حس حضور شهروندان در اجرای این پروژه و افزایش روند بهسازی بافت های فرسوده شهری است.

