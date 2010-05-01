به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مراحل تصویر برداری فیلم کوتاه "بلندگوها برای چه کسی به صدا در می آیند" در روستای کبوترخوان کرمان به پایان رسید.

کارگردان ایم فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: موضوع این فیلم از یک رسم محلی در یکی از روستای کرمان اقتباس شده است.

حمید عسکری گفت: از دیر باز در این روستا رایج است هر وقت یکی از اهالی دار فانی را وداع می گوید، خبر درگذشت او را با صدای بلند از بلندگوهای مسجد اعلام می کنند تا مراسم کفن و دفن و عزاداری او را با شکوه و احترام برگزار نمایند.

وی گفت: در این فیلم این آئین قدیمی به تصویر کشیده شده است.

عسکری از اتمام مراحل فیلمبرداری این اثر خبر داد و گفت: هم اکنون مراحل فنی ساخت فیلم آغاز شده است.

وی افزود: دستیارکارگردان در این فیلم بر عهده مریم رنجبر می باشد و مراحل عکاسی مریم کرمی و تدوین و صداگذاری توسط مجتبی صفرعلیزاده انجام شده است.

وی گفت: فیلمبرداری این اثر از 11 فروردین ماه آغاز شده است و تا 22 فروردین ماه ادامه یافت.