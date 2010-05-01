به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبدالهی با بیان مطلب فوق افزود: شایع‌ترین عوارض ناشی از کمبود ید گواتر است و با اقدامات انجام گرفته شیوع گواتر از 68 درصد به 5/6 درصد در کشور رسیده است.

وی تصریح کرد: در طی 20 سال گذشته به دنبال افزودن ید به نمک و تشویق مردم به مصرف نمک یددار تصفیه شده نتایج ارزشمندی حاصل شد، به نحوی که در سال 1380 ایران از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان کشور عاری از اختلالات ناشی از کمبود ید معرفی شد.

وی با تاکید بر این نکته که ید یک عنصر طبیعی و ضروری برای انسان است، افزود: عوارض ذهنی کمبود ید در کودکان منجر به اختلال در یادگیری و افت تحصیلی شده و کمبود ید ضریب هوشی کودکان را تا 5/13 درصد کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به خطرات ناشی از مصرف نمک یددار تصفیه شده گفت: نمک یددار تصفیه نشده خطر ابتلا به گواتر، بیماریهای گوارشی، عقب‌ماندگیهای ذهنی و سرطان را افزایش می‌دهد و حتماً نمک مصرفی توسط خانوارها باید یددار و تصفیه شده باشد.

عبداللهی تصریح کرد: عدم استفاده از نمک یددار تصفیه شده منجر به کمبود ید در افراد و بالطبع شیوع گواتر در افراد می‌شود.

وی درخصوص نظارت بر نمک یددار تصفیه شده گفت: این مهم در کمیته برنامه IDD متشکل از اداره بهبود تغذیه جامعه، اداره کل نظارت بر مواد غذایی و آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو کنترل و پالایش می‌شود.

وی در مورد برنامه‌های آتی درخصوص ترغیب خانواده‌ها به مصرف نمک یددار گفت: وزارت بهداشت اطلاع‌رسانی و بسیج آموزش همگانی برای ترویج مصرف نمک یددار تصفیه شده و نحوه نگهداری درست نمک یددار با استفاده از تمامی کانال‌های ارتباطی در سطح کشور را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به آمار بالای بیماریهای قلبی و عروقی و فشارخون بالا در سطح کشور گفت: میزان متوسط نمک مصرفی در برخی خانوارهای ایرانی دو تا سه برابر حد مجاز است و مصرف زیاد نمک احتمال ابتلا به فشارخون و بیماریهای قلبی را افزایش می‌دهد.

