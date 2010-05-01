مس در مقابل تراکتور سازی کار سختی را پیش رو دارد

لوکا بوناچیچ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مس کرمان به دلیل صعود به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا از انگیزه بالایی برخوردار است اما متاسفانه مس در بازیهای اخیر خود دارای افت و خیزهای فراوان بوده است و امیدوارم دوران افت مس مقابل تراکتور سازی شروع نشود.

وی افزود: مس به دلیل موقیت نامناسبش در جدول لیگ برتر نیاز مبرم به سه امتیاز این مسابقه دارد و در همین راستا هفته گذشته تمرینات خوبی را برگزار کرده ایم و امیدوارم بازیکنان با انگیزه در زمین ظاهر شوند.

وی در خصوص کمبود بازیکن در مس کرمان گفت: مس از کمبود بازیکن در بسیاری از پستهای خود رنج می برد که باید این وضعیت در طول فصل برطرف می شد.

بوناچیچ با اشاره به نقش هواداران در موفقیت مس در بازیهای لیگ قهرمانان آسیا گفت: اتحاد و همدلی هواداران مس و حضور گسترده تماشاچیان در ورزشگاه سبب شد بازیکنان نیز متحد مقابل تیمهای خارجی با تمام وجود بازی کنند و این مسئله در لیگ برتر ایران که برای مس از حساسیت بالاتری برخوردار است باید دیده شود.

وی درخصوص تمدید قرارداد با مس کرمان گفت: این مسئله را باید به روزهای آینده و پس از اتمام قرارداد فعلی موکول کنیم.