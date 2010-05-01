به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور اعلام کرد: تدوین یک دستورالعمل مشخص کاربردی براساس معیارهای مشخص و سطح مدیریت زنبورستانها برای کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی به منظور انجام و کنترل مراحل مختلف عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارت ، امری ضروری است.

با اجرای این طرح و بکارگیری یافته ها و نتایج آن، مشکلات جاری بین بانک های کشاورزی و زنبورداران برای تعیین عوامل بروز خسارت ، شاخص های برآورد میزان زیان وارده به این قشر زحمتکش و مولد جامعه رتفع می شود.

پرورش دهندگان زنبور عسل اقدام به اصلاح شیوه مدیریت و بکار­گیری فناوری، تجهیزات مناسب و رفع نقاط واحد های خود خواهند نمود و همچنین نگاه زنبوردارها به طرح بیمه به عنوان یک منبع درآمد و یک روزنه برای پوشش دادن ناکارآمدی­های مدیریتی خود نخواهد بود.

زنبوردارن طرح بیمه را به عنوان یک سامانه حمایتی هوشیار و با معیار های علمی و فنی و با هدف ارتقاء سطح مدیریت و یک چتر حمایتی مطمئن برای حوادث پیش بینی نشده تلقی می کنند.

بر اساس گزارش آماری صندوق بیمه کشاورزی در سال زراعی 88-87، بطور کلی در حدود11.7درصد از کندوهای مدرن کل کشور تحت پوشش صندوق بیمه قرار گرفته است.

صندوق بیمه کشاورزی تا به حال تعداد قابل توجهی از واحدهای پرورش زنبور عسل را تحت پوشش بیمه قرار داده و زمینه بستر بسیار مناسبی را جهت تکامل و گسترش پوشش بیمه ای و خدمات مربوطه فراهم کرده است.

کشور ایران با یک میلیون و 648 هزار کیلومترمربع وسعت و داشتن اقلیمی چهار فصل، میزبان سه میلیون و 779 هزار کندوی زنبور عسل است که 91.3درصد آن را کندوهای مدرن سه میلیون و 451 هزار کلنی و8.7 درصد آن را کندوهای بومی (328 هزارکلنی تشکیل می دهد و سهم اشتغالزایی این بخش در کشور متجاوز از 53 هزار نفر است.

سالانه 40 هزار تن عسل به عنوان شاخص ترین فرآورده زنبور عسل در این بخش تولید می شود که ارزش اقتصادی گرده افشانی گیاهان توسط زنبور عسل در حدود 90 برابر ارزش اقتصادی سایر فرآورده های آن است.