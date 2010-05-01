به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله سید احمد خاتمی ظهر شنبه در مراسم سالگرد شهادت آیت‌الله شهید مطهری و هفته عقیدتی و سیاسی که در محل سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم برگزار شد طی سخنانی با اشاره به برخی جریانات سیاسی سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته جریان فتنه در پوشش مقدس پیروان خط امام (ره)، حقوق مردم و آزادی با تمام وجود در معارضه با ولایت فقیه برآمدند که به حمدالله با حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 9 دی، کودتای مخملی آنان خنثی شد و کمر فتنه شکست ولی متاسفانه سفره فتنه به کلی جمع نشده است.



وی ادامه داد: سران فتنه همچنان با بیانیه‌ها و دروغ‌پردازی‌هایشان می‌خواهند به خیال خود جبهه معارض با انقلاب اسلامی را با خط دهی آمریکا و رژیم اشغالگر تقویت کنند.



خاتمی با اشاره به بیان برخی شعارهای مطرح شده توسط این جریان همچون «بازگشت به قانون اساسی» و «برگزاری انتخابات آزاد»، اظهار داشت: انتخابات آزاد از نظر شما انتخاباتی است که رای شما از صندوق بیرون بیاید و این شما هستید که باید بازگشت به قانون اساسی داشته باشید نه ملت ایران.



وی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در مقابله با فتنه تصریح کرد: در جریان مقابله با فتنه حرف اول را سپاه زده و خواهد زد و بصیرت‌زایی در جامعه از جمله مهم‌ترین وظایف پاسداران دراین راستاست.



سپاه نیروی نظامی – سیاسی است



وی در بخش دیگری از سخنان خود به نامگذاری هفته عقیدتی سیاسی در سپاه اشاره کرد و در تبیین معانی واژه‌های عقیده و سیاسی گفت: از دیدگاه قرآن عقیده تاثیرگذار عقیده‌ای است که در صحنه‌های مختلف زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و ... خود را نشان دهد.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: طبق قانون اساسی سپاه پاسداران تنها یک نیروی نظامی نیست، بنابراین در ذات ماموریت سپاه مسائل سیاسی هم لحاظ شده است.



وی با اشاره به بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت عضویت سپاه در دسته‌بندی‌های سیاسی خاطرنشان کرد: سپاه نباید عضو حزب و یا سازمان سیاسی شود ولی بعضی‌ها این را تحریف می‌کنند و کسانی که می‌خواهند ماموریت‌های سیاسی را از سپاه منزوی کنند، کارشان خلاف قانون است.



امام جمعه موقت تهران موضع‌گیری‌های سپاه را در تبعیت و در راستای موضع‌گیری‌های فرماندهی کل قوا مقام معظم رهبری دانست و گفت: این ماموریت اصلی سپاه است و سپاه سیاسی ولایی است و منش امت حزب‌الله نیز باید سیاسی ولایی باشد و سیاستشان در چارچوب تبیین سیاست‌هایی باشد که مقام معظم رهبری تبیین می‌فرمایند.



آثار شهید مطهری با انگیزه از بین بردن سم تفکرات التقاطی چاپ شد



امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره فرارسیدن سالروز شهادت استاد مطهری گفت: آن مرحوم هم در عرصه عقیدتی و هم در عرصه سیاسی الگویی کامل برای جامعه بود.



خاتمی افزود: شهید مطهری هم در قله تبیین مسائل اعتقادی بود و هم در قله مسائل سیاسی روز قرار داشت.



وی با بیان جریانات و تفکرات التقاطی موجود در جامعه در اوایل انقلاب ادامه داد: تنها سنگری که می‌توانست با موج تفکرات التقاطی موجود در جامعه مبارزه کند، تفکرات و کتاب‌های شهید مطهری بود و آثار ایشان به انگیزه گرفتن و از بین بردن سم این تفکرات التقاطی در جامعه بوده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تجلیل حضرت امام راحل از شهید مطهری را در واقع حمایت و مطرح نمودن جریان فکری و عقیدتی سالم ایشان در جامعه دانست و اظهار داشت: شهید مطهری با برخورداری از بینش بالای سیاسی و سوابق درخشان خود در این زمینه، در عرصه عقیدتی و سیاسی الگویی کامل است.