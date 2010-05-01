به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام احمد علم الهدی ظهر شنبه درجمع مدیران اداره کل کارو امور اجتماعی خراسان رضوی تاکید کرد: لازمه داشتن قانون کار جامع این است که کارگران مولد کار باشند نه ابزار تولید و حقوق آنها بر اساس مولد بودن کارگران مورد توجه قرار بگیرند.

امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رکود اقتصادی در کشورهای اروپایی و آمریکا خاطرنشان کرد: منشا رکود و شکست اقتصادی درغرب و نظام سرمایه داری این است که نقش کارگران درکنار ماشین و ابزار تولید سنجیده می شود و به کارگران به عنوان منبع قوی و کارامد در عرصه تولید توجه نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات توسعه صنایع در جای خود استفاده نمی شود، تصریح کرد: دولت باید ایجاد تشکیلات بازرسی برای تسهیلات اعطا شده برای توسعه صنایع را مد نظر قراردهد تا از این تسهیلات سوء استفاده نشود.

علم الهدی تاکید کرد: علت تعامی و پیشرفت ما که با گذشته قابل مقایسه نیست، این است که قشر کارگر جامعه سطح معلومات خود را بالابر برده است و با تلاش مضاعف به سوی پیشرفت حرکت کرده اند.

در حاشیه مراسم امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران افزود: جلوی بی حجابی به عنوان یک ناهنجاری را باید با قدرت گرفت و از بروز این ناهنجاری در کشور پیشگیری کرد.

حجت الاسلام احمد علم الهدی با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با فرماندهان نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی که خودشان مظهر اقتدار نظام هستند باید از انجام برخوردار باشند.