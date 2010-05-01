به گزارش خبرنگار مهر، 6 نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا عصر امروز در محل باشگاه پرسپولیس حضور یافتند و ضمن دیدار با حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس از بخش‌های مختلف این باشگاه بازدید کردند.

در جریان این بازدید نمایندگان AFC در محل آمفی تئاتر باشگاه پرسپولیس، کلیپ تصویری و سرود قهرمانی این باشگاه که برای قهرمانی در جام حذفی آماده شده است را تماشا کردند. همچنین بخش‌هایی از دیدار اخیر پرسپولیس و صبای قم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی نیز برای ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا پخش شد.

بررسی وضعیت کلینیک پزشکی باشگاه پرسپولیس، کانون هواداران، اموراداری و مالی این باشگاه از دیگر بخش‌های بازدید بازرسان AFC از باشگاه پرسپولیس بود.

نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از خروج از باشگاه پرسپولیس از ورزشگاه درفشی فر و راه آهن و همچنین زمین شرکت واحد محل تمرینات تیم پرسپولیس بازدید کردند. قرار است این گروه در آخرین مرحله بازدید خود عصر امروز از ورزشگاه آزادی محل برگزاری مسابقات تیم پرسپولیس نیز بازدید به عمل آورد و در جریان آخرین وضعیت این ورزشگاه قرار گیرد.

بازرسان AFC صبح فردا از باشگاه صبای قم بازدید خواهند کرد و بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی دیدار تیم‌های پرسپولیس و استیل آذین را تماشا می کنند.

بازرسان و کارشناسان کنفدراسیون فوتبال آسیا به منظور بازدید و ارزیابی کیفی 18 باشگاه لیگ برتری فوتبال ایران امروز شنبه وارد تهران شده‌اند . ماموریت این گروه در ایران دو هفته به طول می انجامد.